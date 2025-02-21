ΗΠΑ: Ο Τραμπ βάζει τον Ζελένσκι στο «στόχαστρο», και οι φίλοι του στον Λευκό Οίκο εξανεμίζονται

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πια λίγους - αν όχι κανέναν - υποστηρικτές στον στενό κύκλο του προέδρου Τραμπ, καθώς η κλονισμένη σχέση του «δίδυμου» απειλεί να πλήξει τη θέση του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.



Η εύθραυστη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών κλιμακώθηκε σε ανοιχτή εχθρότητα αυτή την εβδομάδα, αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέρριψε την αρχική πρόταση των ΗΠΑ να υπογράψει την παράδοση πάνω από του 50% των σπάνιων γαιών της χώρας του στις ΗΠΑ ως αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια - ενώ επέπληξε τους απεσταλμένους του Τραμπ για συνάντηση με Ρώσους διπλωμάτες χωρίς αυτόν.



Ο Τραμπ αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τον Ζελένσκι ως «δικτάτορα», ισχυριζόμενος λανθασμένα ότι ο Ουκρανός είχε ποσοστό αποδοχής 4% και υπονοώντας μάλιστα ότι αυτός είχε προκαλέσει την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, με τον Ζελένσκι με τη σειρά του να κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι ζει σε μια «φούσκα ρωσικής παραπληροφόρησης».



Ενώ η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου φαίνεται αιφνίδια, μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις του Λευκού Οίκου είπε στη New York Post την Πέμπτη: «Δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα».



«Άκουσα πριν από μήνες ότι ήρθε η ώρα για εκλογές και νέα ηγεσία», πρόσθεσε αυτό το άτομο, το οποίο είπε ότι η κατάρρευση σχέσεων Τραμπ – Ζελένσκι ήταν αναμενόμενη εδώ και πολύ καιρό, και ότι τα «αντιζελενσκικά» συναισθήματα είναι ευρέως διαδεδομένα στη Δυτική Πτέρυγα (όπου βρίσκεται ο πρόεδρος και το επιτελείο του).



Το «πραγματικό ερώτημα είναι, έχει πει κανείς στον (Τραμπ) ότι τον συμπαθεί πραγματικά, πραγματικά;» διερωτήθηκε η αμερικανική πηγή για τον Ουκρανό πρόεδρο.



Μια δεύτερη πηγή κοντά στον Τραμπ συμφώνησε με την εκτίμηση και δήλωσε ότι «το καλύτερο σενάριο για τον (Ζελένσκι) και τον κόσμο είναι να φύγει αμέσως στη Γαλλία».



Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, εν τω μεταξύ, εμπιστεύτηκε ιδιωτικά τις απόψεις του κατά του Ζελένσκι, λέγοντας στη The Post ότι «όπως ο Πάπας, δεν είμαι οπαδός κάποιου που απαγορεύει τις εκκλησίες» - αναφερόμενος στον νόμο του Αυγούστου του Ζελένσκι που έκρινε παράνομες θρησκευτικές οργανώσεις που συνδέονται με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο.

Οι άλλοτε υποστηρικτές της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς, στοιχήθηκαν με τον Τραμπ για να «αδειάσουν» τον Ζελένσκι και να «συγκρατήσουν τα πυρά τους» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι προφανώς πολύ απογοητευμένος αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο Ζελένσκι», είπε ο Γουόλτς την Πέμπτη σε μια ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, όπου φάνηκε να υπαινίσσεται επιβράδυνση στις μεταφορές αμερικανικών όπλων, αφού ένας Ουκρανός βουλευτής ισχυρίστηκε ότι «τα όπλα που επρόκειτο να πουληθούν σταμάτησαν να παρέχονται».



«Η κυβέρνηση του Τραμπ προφανώς δεν συμπαθεί τον Ζελένσκι και κάνει τα πάντα για να το γνωρίζουν όλοι», είπε ένας Ουκρανός πολιτικός αναλυτής και εν ενεργεία στρατιώτης που ζήτησε να μην κατονομαστεί.



«Οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ δείχνουν ότι θέλει ουκρανικές εκλογές το συντομότερο δυνατό και ο Ζελένσκι να αντικατασταθεί από κάποιον πιο διαπραγματεύσιμο. Αυτός μπορεί να είναι κάποιος που εμπιστεύονται ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του: στρατιωτικός ηγέτης ή επιχειρηματίας».



Οι γνώστες της Ουάσιγκτον λένε ότι δεν υπάρχει προφανής υποψήφιος τον οποίο θα προτιμούσε ο Τραμπ εάν η Ουκρανία διεξήγαγε εκλογές, όπως επέμεναν αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ και σύμμαχοί του όπως το αφεντικό του Χ και της SpaceX Ίλον Μασκ.



Οι προεδρικές εκλογές επρόκειτο να διεξαχθούν στην Ουκρανία πέρυσι, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του στρατιωτικού νόμου που κήρυξε ο Ζελένσκι στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας, εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν με στρατιωτικό νόμο.



Οι εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι χρονολογούνται από το 2019, όταν ο τότε 45ος πρόεδρος απαίτησε από τον ομόλογό του να ξεκινήσει έρευνα για τις σχέσεις της οικογένειας Μπάιντεν με την ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου Burisma Holdings, η οποία πλήρωνε στον Χάντερ Μπάιντεν μισθό 1 εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, ενώ ο πατέρας του, Τζο Μπάιντεν, ήταν αντιπρόεδρος και επικεφαλής της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη χώρα.



Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να ξεκινήσει την έρευνα, αλλά αντιμετώπισε επιδέξια τη διαμάχη που ακολούθησε μετά τη διανομή μιας απομαγνητοφώνησης της κλήσης του Τραμπ - επιμένοντας ότι δεν αισθάνθηκε πίεση σε αυτή την κλήση, τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου κινήθηκαν για να κατηγορήσουν τον Τραμπ γιακατάχρηση εξουσίας.

«Είχαμε, νομίζω, ένα καλό τηλεφώνημα. Ήταν φυσιολογικό… κανείς δεν με πίεσε», είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισης με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2019.



Ο Τραμπ, ο οποίος παραπέμφθηκε δύο μήνες αργότερα και στη συνέχεια αθωώθηκε από τη Γερουσία, εξέφρασε επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη του στον Ζελένσκι, καθώς ενίσχυσε το επιχείρημά του ότι ήταν ένα «τέλειο τηλεφώνημα».



Δεν είναι σαφές εάν αυτή η σχέση μπορεί να διασωθεί – με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να προειδοποιεί τον Ζελένσκι να μην «κακολογεί» τον Τραμπ και τον Μασκ να του επιτίθεται για μια φωτογράφιση της Vogue, γράφοντας στο Χ: «Το έκανε ενώ παιδιά πεθαίνουν σε χαρακώματα στο μέτωπο του πολέμου».

Ο Ζελένσκι θεωρούνταν ευρέως στην Αμερική ως ήρωας «τύπου Τσώρτσιλ» επειδή προέβαλε αναπάντεχα πεισματική αντίσταση στην εισβολή του Πούτιν το 2022, απορρίπτοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, μια προσφορά διαφυγής εκτός Ουκρανίας μέσω πτήσης από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με την απάντηση: «Χρειάζομαι πυρομαχικά, όχι βόλτα».



Τα σημάδια έντασης αυξήθηκαν όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.



Τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ζελένσκι δεν έγινε δεκτός στην ορκωμοσία του πατέρα του, στην οποία παρευρέθηκαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, ως έκφραση των θερμών συναισθημάτων της επερχόμενης κυβέρνησης προς αυτούς τους ηγέτες.



«Το πιο αστείο είναι ότι ζήτησε μια πρόσκληση, τρεις φορές ανεπίσημα, και κάθε φορά απορρίφθηκε», έγραψε ο Τραμπ Τζούνιορ. «Τώρα συμπεριφέρεται σαν να αποφάσισε να μην πάει ο ίδιος… τι περίεργος τύπος».



Ο Ζελένσκι έχει επίσης απαξιώσει χυδαία άλλους κορυφαίους συντηρητικούς επικριτές της κυβέρνησής του — λέγοντας αυτόν τον μήνα ότι ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, σημαντικός σύμμαχος του Τραμπ, θα πρέπει να «σταματήσει να γλείφει τον κ@@ο του Πούτιν».



Οι βοηθοί του Τραμπ λένε ότι ο πρόεδρος πιστεύει ότι ο Ζελένσκι συμφώνησε κατ' αρχήν τον Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Πύργο Τραμπ να δώσει στις ΗΠΑ 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε σπάνιες γαίες ως αποζημίωση για τα 183 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια που εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο.



«Είχαμε μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε επενδυτικό συνέδριο που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία στο Μαϊάμι. «Είχαμε μια συμφωνία βασισμένη σε σπάνιες γαίες και διάφορα πράγματα, αλλά έσπασαν αυτή τη συμφωνία… την έσπασαν πριν από δύο ημέρες».



Την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στον Ουκρανό ομόλογό του χαρακτηρίζοντας «ασήμαντη» την παρουσία του στις συνομιλίες για τον πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

