Νέες απειλές κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα, Τετάρτη ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγκερί, λέγοντας ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι έτοιμο να επαναλάβει την πυραυλική του επίθεση με «πολλαπλασιασμένη ένταση» εάν το Ισραήλ απαντήσει στο έδαφός του.

«Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν περιοριστεί από την Αμερική και την Ευρώπη και σκοπεύει να συνεχίσει τέτοια εγκλήματα ή να κάνει οτιδήποτε κατά της κυριαρχίας ή της εδαφικής μας ακεραιότητας, η επιχείρηση [της Τρίτης] θα επαναληφθεί με πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και θα χτυπήσουμε όλη τους την υποδομή», είπε ο Μπαγκερί.

Το Ιράν που εκτόξευσε χθες περίπου 200 πυραύλους έχει αποφύγει να βάλει στο στόχαστρο τους ισραηλινούς αμάχους, αν και είναι «εντελώς εφικτό», πρόσθεσε.

Σκληρή ήταν και η δήλωση του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση εάν δε σταματήσει «τα εγκλήματά του».

«Εάν το Σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) δεν σταματήσει τα εγκλήματά του, θα αντιμετωπίσει σκληρότερες αντιδράσεις», είπε ο Ιρανός Πεζεσκιάν αναχωρώντας για προγραμματισμένο ταξίδι στο Κατάρ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

