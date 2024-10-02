Τρεις άνδρες συνελήφθησαν σήμερα σε σχέση με τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες το βράδυ κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

«Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε τρένο στον κεντρικό σταθμό της Κοπεγχάγης. Επιπλέον, νωρίτερα σήμερα συλλάβαμε έναν άνδρα σε άλλο σημείο της Κοπεγχάγης», ανέφερε η αστυνομία στο X.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν οφείλονταν πιθανότατα σε χειροβομβίδες, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

«Η αστυνομία εκτιμά ότι οι εκρήξεις στην πρεσβεία του Ισραήλ προκλήθηκαν από δύο χειροβομβίδες», δήλωσε ο Γενς Γέσπερσον, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κοπεγχάγης κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου διευκρινίζοντας ότι τρεις Σουηδοί έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Συνεργεία, τα μέλη των οποίων φορούν ειδικές στολές πλήρους κάλυψης, διεξάγουν έρευνες στον τόπο των εκρήξεων για να βρουν στοιχεία, ανέφερε η ταμπλόιντ B.T.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης αρκετές άλλες πρεσβείες και προξενεία, όπως της Ρουμανίας και της Ταϊλάνδης, αλλά και του Ιράν και της Τουρκίας, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουν οι αρχές για το μέγεθος των εκρήξεων, δήλωσε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Είναι σαφές ότι η ισραηλινή πρεσβεία βρίσκεται πολύ κοντά και ότι αυτό είναι φυσικά επίσης ένα δεδομένο το οποίο εξετάζουμε», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης Γιάκομπ Χάνσεν.

Πηγή: skai.gr

