Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση εάν δεν σταματήσει «τα εγκλήματά του» όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Ιρανός πρόεδρος κάνει αυτή τη δήλωση μία ημέρα αφότου το Ιράν εκτόξευσε κύμα βαλλιστικών πυραύλων στο Ισραήλ, και το Ισραήλ ενέτεινε τον πόλεμο του με τη Χεζμπολάχ της Τεχεράνης στέλνοντας στρατεύματα πέρα ​​από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα απαντήσει στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση.

«Εάν το Σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) δεν σταματήσει τα εγκλήματά του, θα αντιμετωπίσει σκληρότερες αντιδράσεις», είπε ο Ιρανός Πεζεσκιάν αναχωρώντας για προγραμματισμένο ταξίδι στο Κατάρ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι ο πρώτος στόχος στη Ντόχα ήταν να συζητηθούν οι διμερείς δεσμοί και να υπογραφούν συμφωνίες με την κυβέρνηση του Κατάρ. Θα παραστεί επίσης σε μια σύνοδο κορυφής για το Διάλογο Συνεργασίας στην Ασία.

"Ο δεύτερος στόχος είναι να συζητήσουμε πώς οι ασιατικές χώρες μπορούν να αποτρέψουν τα ισραηλινά εγκλήματα στην περιοχή... και να αποτρέψουν τους εχθρούς από το να προκαλέσουν σάλο στη Μέση Ανατολή", ανέφερε ο Πεζεσκιάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.