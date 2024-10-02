Ο Ερντογάν προστάτεψε το… Ισραήλ από την ιρανική πυραυλική επίθεση, δηλώνουν τουρκικά ΜΜΕ

Ότι προστάτεψε το… Ισραήλ από την ιρανική πυραυλική επίθεση κατηγορούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τουρκικά ΜΜΕ, με την πρώτη γραμμή άμυνας για το Τελ Αβίβ να ενεργοποιείται από τουρκικό έδαφος, όπως αναφέρουν.



Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, τουρκικά ΜΜΕ, ενημερωτικές ιστοσελίδες, αλλά και απόστρατοι αξιωματικοί, αναφέρουν πως το βράδυ της Τρίτης το ραντάρ έγκαιρης ειδοποίησης -της αμερικανικής πάντως- βάσης του Κιουρέτζικ στην πόλη της Μαλάτειας στην ανατολική Τουρκία, χρησιμοποιήθηκε για την προστασία του Ισραήλ από τους πυραύλους του Ιράν.



Η Μαλάτεια βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Στόχος να χρησιμοποιηθούν τα αντιαεροπορικά συστήματα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τα μαχητικά πολλών συμμαχικών νατοϊκών χωρών. Στην αναχαίτιση των πυραύλων του Ιράν φέρεται να βοήθησαν ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου ότι οι εταίροι των ΗΠΑ βοήθησαν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να βοηθήσουν στην αποτροπή της επίθεσης, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει αυτές τις χώρες, λέγοντας ότι «θα τις αφήσει να μιλήσουν από μόνες τους».

Σημειώνεται ότι ο Ερντογάν στηρίζει ξεκάθαρα τη Χαμάς, αλλά δεν κάνει αναφορά στη Χεζμπολάχ, μιλώντας για τον «λαό του Λιβάνου» που η Τουρκία θα στηρίξει.



Εξάλλου, η Άγκυρα διεκδικεί την «άμεση απόσυρση των παράνομων στρατιωτικών κατοχικών δυνάμεων από μια χώρα», αναφερόμενη στον Λίβανο, παραμπαίνοντας ακουσίως και στην Κύπρο…



Πηγή: skai.gr

