Ο Διοικητής της CENTCOM Μπραντ Κούπερ απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση σε σχολείο στο Ιράν

Ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση σε σχολείο στο Ιράν που σκότωσε περίπου 170 ανθρώπους, κυρίως μαθητές, την πρώτη ημέρα του πολέμου, επιμένοντας ότι η «πολύπλοκη» έρευνα συνεχίζεται.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, (CENTCOM), δήλωσε σε επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου ότι «το ίδιο το σχολείο βρίσκεται σε μια ενεργή βάση πυραύλων κρουζ του IRGC», (το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν), καθιστώντας την έρευνα «πιο περίπλοκη από μια συνηθισμένη επίθεση».

Η επίθεση σκότωσε 73 αγόρια, 47 κορίτσια, 26 δασκάλους, επτά γονείς, έναν οδηγό σχολικού λεωφορείου και έναν ακόμη ενήλικα στην πόλη Μινάμπ, στα νότια της χώρας, στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα αποφύγει να αναλάβουν την ευθύνη για την τραγωδία.

Ο Κούπερ απαντούσε σε ερωτήσεις του μέλους της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Άνταμ Σμιθ, ο οποίος είπε «στο παρελθόν, όταν είχαμε τέτοιου είδους λάθη, αυτά αναγνωρίζονταν γρήγορα, ακόμη και αν ήταν απαραίτητη περαιτέρω έρευνα».

Ο Κούπερ υποσχέθηκε να μοιραστεί τα αποτελέσματα της έρευνας όταν ολοκληρωθεί.

Πηγή: skai.gr

