Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον Λίβανο

Η Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή της Τύρου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και τριών γυναικών

IDF

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

«Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και τριών γυναικών, καθώς και τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών ένα παιδί», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας το οποίο καταγγέλλει «σφαγή αμάχων».

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

TAGS: Λίβανος Ισραήλ αεροπορική επιδρομή Κρίση στη Μέση Ανατολή
