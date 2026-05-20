Πώς ο Πούτιν ανάγκασε την Πολωνία να χτίσει ένα βάναυσα «αποτελεσματικό» τείχος

Το 2020, μόλις 246 άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν παράνομα στην Πολωνία από τη Λευκορωσία μέσω των βαλτωδών υγροτόπων των συνόρων, σύμφωνα με τα αρχεία της πολωνικής κυβέρνησης. Υπήρχε, άλλωστε, πανδημία. Όμως μέσα στον επόμενο χρόνο, σχεδόν 40.000 μετανάστες από τη Συρία, τη Σομαλία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, την Ινδία και άλλες χώρες πέρασαν ή προσπάθησαν να περάσουν αυτά τα σύνορα.

Οι μετανάστες αυτοί δεν βρέθηκαν στη Λευκορωσία κατά λάθος. Κάποιοι έφεραν ρωσικές βίζες ή σφραγίδες εισόδου. Η Ρωσία και ο σύμμαχός της (ή όπως θα έλεγαν ορισμένοι, υποχείριό της) η Λευκορωσία, ουσιαστικά εισήγαγαν μετανάστες, τους μετέφεραν στα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα και τους έλεγαν να κατευθυνθούν δυτικά, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βαλτικές χώρες, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, βίωσαν το ίδιο ανησυχητικό φαινόμενο. Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο «εργαλειοποιημένη μετανάστευση» για να περιγράψουν την εσκεμμένη προσπάθεια της Μόσχας να πυροδοτήσει μια κρίση παράνομης μετανάστευσης, ώστε να εντείνει τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εντάσεις στους δυτικούς γείτονές της.

Ο αριθμός των μεταναστών που επιχειρούσαν να περάσουν τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα μειώθηκε κατά ένα τέταρτο έως ένα τρίτο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με Πολωνούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που μας ενημέρωσαν. Μέχρι στιγμής φέτος, ο αριθμός βρίσκεται μόλις στις εκατοντάδες.

Τι ανέκοψε το κύμα; Αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο έπαιξε η κατασκευή από την Πολωνία περισσότερων από 120 μιλίων ατσάλινου φράχτη, ύψους περίπου 4,5 μέτρων, με μεγάλες κουλούρες αγκαθωτού συρματοπλέγματος στην κορυφή και στη μέση της πολωνικής πλευράς, καθώς και ένα επιπλέον στρώμα συρματοπλέγματος στην απέναντι πλευρά ενός δρόμου που εκτείνεται παράλληλα με αυτό το τμήμα των συνόρων μήκους 260 μιλίων.

Τα υπουργεία Εξωτερικών των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ - Πολωνία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία - χρηματοδότησαν πρόσφατα ένα ταξίδι για Αμερικανούς δημοσιογράφους, ώστε να δουν από κοντά πώς αυτές οι χώρες προστατεύουν τόσο την ηπειρωτική Ευρώπη όσο και τα αμερικανικά συμφέροντα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, συνεχείς εχθρικές ενέργειες που δεν φτάνουν στο σημείο να προκαλέσουν στρατιωτική απάντηση.

Έτσι βρέθηκα δίπλα στην 18η Μηχανοκίνητη Μεραρχία του πολωνικού στρατού, σε περιπολία κοντά σε ένα άκρο του συνοριακού τείχους της Πολωνίας. Κατά την επίσκεψή μας στο τείχος, ζητήθηκε από εμάς τους δημοσιογράφους να φορέσουμε κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα και μπαλακλάβες, όπως όλοι οι στρατιώτες - εκτός από την ξεναγό μας, λοχαγό Αντζελίκα Κορκός, αξιωματικό δημοσίων σχέσεων της Ταξιαρχίας Τυφεκιοφόρων Ποντχάλε. Αν και ο πολωνικός στρατός δεν περίμενε προβλήματα, ανέμενε λευκορωσική παρακολούθηση και γι’ αυτό κάλυψε τις πινακίδες των οχημάτων μας.

Για ό,τι αξίζει, κατά την επίσκεψή μου δεν είδα κανέναν - ούτε μετανάστη ούτε φρουρό - στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων, ούτε μπορούσα να διακρίνω κάμερες συνοριοφυλάκων ή άλλα μέτρα επιτήρησης. Ήταν μια διακριτική και ίσως αμήχανη παραδοχή της πραγματικότητας ότι κανένας Πολωνός σώφρων άνθρωπος δεν θα επέλεγε ποτέ να προσπαθήσει να περάσει κρυφά στη Λευκορωσία.

Πέρα από το δεύτερο στρώμα συρματοπλέγματος πίσω μας απλωνόταν ένας βάλτος γεμάτος λάσπη, τρομερό έδαφος τόσο για όποιον προσπαθεί να ξεφύγει από συνοριοφύλακες όσο και για όποιον προσπαθεί να τον καταδιώξει. Ένας υπερυψωμένος ξύλινος διάδρομος εκτείνεται σε μεγάλα τμήματα της περιοχής, ώστε να διευκολύνεται η ταχύτερη καταδίωξη.

Σύμφωνα με το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών, ήμασταν οι πρώτοι δημοσιογράφοι που μεταφέρθηκαν σε αυτό το σημείο των συνόρων. Η προστασία μας ίσως έμοιαζε υπερβολική, όμως υπήρχε αδιαμφισβήτητος κίνδυνος σε αυτή την αποστολή. Στις 28 Μαΐου 2024, περίπου 50 μετανάστες επιχείρησαν να ορμήσουν στα σύνορα κοντά στο Ντούμπιτσε Τσερκέβνε, στην ανατολική περιοχή Ποντλάσκιε της Πολωνίας. Ένας μετανάστης μαχαίρωσε τον Ματέους Σίτεκ της 1ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας της Βαρσοβίας, ο οποίος πέθανε λίγες ημέρες αργότερα από το τραύμα του.

Παρότι ο Σίτεκ είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό θύμα αυτής της επιχείρησης, η Κορκός μάς είπε ότι «συχνά οι στρατιώτες αντιμετωπίζουν επιθετικότητα» και ότι μετανάστες έχουν επιτεθεί σε στρατιώτες και συνοριοφύλακες με πέτρες και κλαδιά δέντρων.

Το προηγούμενο βράδυ είχαμε συναντηθεί με Πολωνούς αξιωματούχους. Τους ρώτησα, μισοαστεία, μισοσοβαρά, αν θα χαρακτήριζαν το νέο τους τείχος «μεγάλο και όμορφο». Ο Κριστόφ Ολέντζκι, βετεράνος Πολωνός διπλωμάτης που πλέον ειδικεύεται στην αντιμετώπιση ξένης παραπληροφόρησης, χαμογέλασε ελαφρά και απάντησε: «Αποτελεσματικό».

Η Πολωνία δεν είναι η μόνη. Η Φινλανδία έχει ολοκληρώσει 115 μίλια φράχτη στα νοτιοανατολικά σύνορά της με τη Ρωσία, με στόχο να φτάσει τα 124 μίλια. Η Εσθονία έχει ολοκληρώσει 68 μίλια από τον σχεδιαζόμενο φράχτη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της με τη Ρωσία, με λίγα μόνο μίλια να απομένουν. Η Λετονία έχει κατασκευάσει περίπου 174 μίλια στα σύνορά της με τη Ρωσία και 90 μίλια στα σύνορά της με τη Λευκορωσία. Η Λιθουανία έχει κατασκευάσει 328 μίλια περίφραξης στα σύνορά της με τη Λευκορωσία.

Την περασμένη εβδομάδα, πάνω σε περιπολικό σκάφος στον Κόλπο της Φινλανδίας μαζί με τη φινλανδική συνοριοφυλακή, ο πλοίαρχος Μίκο Σίμολα, διοικητής της Περιφέρειας Ακτοφυλακής του Κόλπου της Φινλανδίας, μου είπε ότι τα πληρώματά του βλέπουν ελάχιστους μετανάστες να επιχειρούν να περάσουν λαθραία στη χώρα δια θαλάσσης. Το χειμωνιάτικο ψύχος και τα παγωμένα νερά λειτουργούν από μόνα τους ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Ένα Ατσάλινο Παραπέτασμα έχει πλέον πέσει πάνω από την Ανατολική Ευρώπη. Το παλιό Σιδηρούν Παραπέτασμα είχε σχεδιαστεί για να εμποδίζει τους εξαθλιωμένους λαούς του σοβιετικού μπλοκ να διαφύγουν προς τη Δύση. Αυτό το νέο παραπέτασμα έχει σχεδιαστεί για να κρατά έξω μετανάστες από τον τρίτο κόσμο, καθώς έχουν αποδειχθεί χρήσιμα πιόνια για τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις προσπάθειές του να αποσταθεροποιήσει τις ελεύθερες χώρες που είχαν την ατυχία να είναι γείτονές του.

Πηγή: skai.gr

