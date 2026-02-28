Λογαριασμός
Αραγτσί: Δεκάδες νεκροί από την επίθεση σε σχολείο θηλέων - Τα εγκλήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα

«Δεκάδες αθώα παιδιά έχουν δολοφονηθεί σε αυτόν τον τόπο μόνο. Αυτά τα εγκλήματα κατά του Ιρανικού Λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα» 

UPDATE: 15:48
Ιράν

Οργή στην Τεχεράνη για αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν. Σύμφωνα με νέα στοιχεία του ιρανικού υπουργείου Παιδείας στην επίθεση σκοτώθηκαν 53 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν 63 άνθρωποι. Το σχολείο φαίνεται ότι έπληξαν τρεις πύραυλοι. 

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

«Το κατεστραμμένο κτίριο είναι ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στο νότο του Ιράν. Βομβαρδίστηκε στο πλήρες φως της μέρας, όταν ήταν γεμάτο με μικρές μαθήτριες» κατήγγειλε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X. 

«Δεκάδες αθώα παιδιά έχουν δολοφονηθεί σε αυτόν τον τόπο μόνο. Αυτά τα εγκλήματα κατά του Ιρανικού Λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα» σημειώνει.

Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Αμπάς Αραγτσί
