Οργή στην Τεχεράνη για αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν. Σύμφωνα με νέα στοιχεία του ιρανικού υπουργείου Παιδείας στην επίθεση σκοτώθηκαν 53 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν 63 άνθρωποι. Το σχολείο φαίνεται ότι έπληξαν τρεις πύραυλοι.

BREAKING:



51 Iranian children killed, 60 students wounded after joint US-Israel strikes hit girls' school in Iran. pic.twitter.com/p6134kaXvS February 28, 2026

«Το κατεστραμμένο κτίριο είναι ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στο νότο του Ιράν. Βομβαρδίστηκε στο πλήρες φως της μέρας, όταν ήταν γεμάτο με μικρές μαθήτριες» κατήγγειλε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

«Δεκάδες αθώα παιδιά έχουν δολοφονηθεί σε αυτόν τον τόπο μόνο. Αυτά τα εγκλήματα κατά του Ιρανικού Λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα» σημειώνει.

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

