Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να ακυρώσει τις επιθέσεις στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη αλλά απείλησε με «πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ωστόσο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι διεξάγονται «σοβαρές διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη και «θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Πτώση των τιμών του πετρελαίου σημειώνεται μετά την αναβολή της επίθεσης κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ.

Από πλευράς του, ο Ιράνος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να «μιλήσουν ειλικρινά» για τον πόλεμο, παραδεχόμενος ότι το Ιράν «αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις». Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υιοθέτησε επιθετικό τόνο, λέγοντας ότι το Ιράν θα τιμωρήσει το «παραμικρό λάθος» από τις ΗΠΑ και επιμένοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ - παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα πλοία παραμένουν κολλημένα στην περιοχή.

Τα ρεπορτάζ υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν από τότε που συμφωνήθηκε η εκεχειρία τον περασμένο μήνα. Ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν το Σαββατοκύριακο.

