Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ: «Αποτρόπαιο ψέμα» οι αμερικανικοί ισχυρισμοί για το σχολείο στη Μινάμπ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε ως «αποτρόπαιο ψέμα» τον ισχυρισμό των ΗΠΑ σχετικά με το πλήγμα από πύραυλο στο δημοτικό σχολείο στην πόλη Μιναμπ στα νότια της χώρας, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαγκαεΐ απάντησε στις δηλώσεις του επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (US Central Command), ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το σχολείο Shajareh Tayyebeh βρισκόταν σε ενεργή βάση πυραύλων κρουζ του IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν).

Ο Ιρανός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η αμερικανική τοποθέτηση αποτελεί «σαφή προσπάθεια συγκάλυψης της σκληρής πραγματικότητας των πυραυλικών επιθέσεων της 28ης Φεβρουαρίου», τις οποίες περιέγραψε ως τραγικό γεγονός με «πάνω από 170 νεκρά παιδιά και δασκάλους».

Υπενθυμίζεται ότι ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη σε επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου ότι «το ίδιο το σχολείο βρίσκεται σε μια ενεργή βάση πυραύλων κρουζ του IRGC», καθιστώντας την έρευνα «πιο περίπλοκη από μια συνηθισμένη επίθεση».

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.