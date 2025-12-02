Ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο κατέθεσε αγωγή εναντίον των εταιρειών Kraft, Mondelez, Coca-Cola και άλλων παραγωγών υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, κατηγορώντας τες ότι διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που βλάπτουν συνειδητά την υγεία των κατοίκων της Καλιφόρνια.

Ο δικηγόρος του δήμου, Ντέιβιντ Τσιου, υπέβαλε τη σχετική προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Τσιου υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες ακολουθούν πρακτικές παρόμοιες με εκείνες των καπνοβιομηχανιών, επιδιώκοντας να καταστήσουν εθιστικά τα προϊόντα τους για τους καταναλωτές. Ο δήμος τις κατηγορεί για παραβίαση της νομοθεσίας περί δημόσιας όχλησης και παραπλανητικού μάρκετινγκ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τσιου τόνισε πως «οι εταιρείες αυτές κατασκεύασαν μια κρίση δημόσιας υγείας, αποκόμισαν εξαιρετικά κέρδη και τώρα χρειάζεται να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζημιά που προκάλεσαν».

Η αγωγή επισημαίνει ότι η αύξηση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνοδεύτηκε από άνοδο στα ποσοστά παχυσαρκίας, καρκίνου και διαβήτη. Σύμφωνα με το γραφείο του Τσιου, οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης – ασθένειες που σχετίζονται με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα – συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες θανάτου στο Σαν Φρανσίσκο, ιδιαίτερα μεταξύ των μειονοτικών ομάδων και των κατοίκων με χαμηλά εισοδήματα.

Εκπρόσωποι των εταιρειών Mondelez, Coca-Cola και Kraft-Heinz δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.

Η πόλη ζητά αποζημιώσεις και την επιβολή αστικών κυρώσεων, ώστε να καλυφθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, επιδιώκει δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στις εταιρείες να εφαρμόζουν στρατηγικές παραπλανητικού μάρκετινγκ και θα τις υποχρεώνει σε αλλαγή πρακτικών.

Παρότι ο ορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων παραμένει υπό συζήτηση, οι ειδικοί αναφέρονται σε συσκευασμένα σνακ, γλυκά και αναψυκτικά με πρόσθετα συστατικά και ελάχιστα φυσικά τρόφιμα. Σε έκθεση του Μαΐου, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ανέφερε πως η κυβέρνηση Τραμπ είχε επισημάνει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ως παράγοντα της επιδημίας χρόνιων ασθενειών στα παιδιά.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που δήμος προσφεύγει στη δικαιοσύνη ισχυριζόμενος ότι εταιρείες τροφίμων σκόπιμα προωθούν εθιστικά και βλαβερά προϊόντα.

Το Σαν Φρανσίσκο εκπροσωπείται από τη νομική εταιρεία Morgan&Morgan, γνωστή και από προηγούμενη υπόθεση, όπου άνδρας από τη Φιλαδέλφεια υποστήριξε ότι διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2 και μη αλκοολική στεάτωση ήπατος σε ηλικία 16 ετών λόγω κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η αγωγή εκείνη απορρίφθηκε, καθώς ο ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων προϊόντων και των προβλημάτων υγείας του ενάγοντος.

