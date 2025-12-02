Τη θέση που εξέφρασε λίγες ώρες νωρίτερα ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είδε ζωντανά το δεύτερο πλήγμα στο ναρκοσκάφος της Βενεζουέλας, για το οποίο κατηγορήθηκε ότι έδωσε την εντολή πραγματοποίησής του.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου παρακολούθησε ζωντανά από το Κέντρο Επιχειρήσεων το αρχικό πλήγμα στο ναρκοσκάφος, αλλά αμέσως μετά αποχώρησε από την αίθουσα.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το Υπουργείο Πολέμου είχε πολλά να κάνει. Έτσι δεν έμεινα για δύο ώρες εκεί, όπου εξελίσσονταν τα γεγονότα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έτσι, προχώρησα στην επόμενη συνάντησή μου. Λίγες ώρες αργότερα, έμαθα ότι ο εν λόγω διοικητής είχε δώσει την εντολή, έχοντας την πλήρη εξουσία να το κάνει», πρόσθεσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

