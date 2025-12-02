Λογαριασμός
Βιέννη: Ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες σε καθεδρικό ναό – Έντονες αντιδράσεις - Δείτε βίντεο

Η ενορία εντόπισε τις σημαίες το Σάββατο όταν περαστικοί και πιστοί πέρασαν από την εκκλησία. Την Τρίτη συνεργείο με γερανό κατάφερε να τις κατεβάσει

Βιέννη

Παλαιστινιακές σημαίες στα καμπαναριά του καθεδρικού ναού Votiv στη Βιέννη ύψωσαν ακτιβιστές κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βιέννη, καθώς θεωρείται ότι έχουμε ήδη μπει και στην περιοχή των Χριστουγέννων. Η ενορία εντόπισε τις σημαίες το Σάββατο όταν περαστικοί και πιστοί πέρασαν από την εκκλησία. Το απόγευμα της Τρίτης, συνεργείο με γερανό κατάφερε να τις κατεβάσει, αλλά το θέμα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Έως στιγμής, οι δράστες παραμένουν άγνωστοι, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες μετά από διαμαρτυρία της αρχιεπισκοπής. 

