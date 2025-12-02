Παλαιστινιακές σημαίες στα καμπαναριά του καθεδρικού ναού Votiv στη Βιέννη ύψωσαν ακτιβιστές κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βιέννη, καθώς θεωρείται ότι έχουμε ήδη μπει και στην περιοχή των Χριστουγέννων. Η ενορία εντόπισε τις σημαίες το Σάββατο όταν περαστικοί και πιστοί πέρασαν από την εκκλησία. Το απόγευμα της Τρίτης, συνεργείο με γερανό κατάφερε να τις κατεβάσει, αλλά το θέμα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Έως στιγμής, οι δράστες παραμένουν άγνωστοι, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες μετά από διαμαρτυρία της αρχιεπισκοπής.
Vienna, MAKES US PROUD - activists decorated the Votiv Church with the flag of #FreePalestine
Whilst they tried to take down the flag on first tower, someone climbed up the 2nd tower with another flag.
Bravo!#bds #Wien #Votivkirche @BDSAustria pic.twitter.com/4lpcC2i5XM— Paul Dva #FromThe River2TheSea 💧🌊 (@zoolooy) December 2, 2025
Aktivisten haben am Wochenende auf beiden Türmen der Votivkirche in #Wien , wohl illegalerweise, jeweils eine palästinensische Flagge gehisst. Die Fahnen wurden nun wieder vom Gotteshaus entfernt. pic.twitter.com/mQax1RFrsK— Esterreicherr (@Esterreicherr) December 2, 2025
Someone in Vienna have placed Palestine flags on the Votive Church. This is an attack on Christians and a provocative gesture of Islamic conquest. pic.twitter.com/pKXMDmGeu8— RadioGenoa (@RadioGenoa) December 2, 2025
