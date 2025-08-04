Μεξικό: «Coca Cola από κούνια» - Γιατί μια πόλη έχει εξάρτηση από το αναψυκτικό

Σε μια απομακρυσμένη ορεινή πόλη του Μεξικού, οι ντόπιοι στρέφονται στο δημοφιλές αναψυκτικό Coca-Cola - και όχι μόνο για ευχαρίστηση, αλλά από ανάγκη, αναφέρει η Daily Mail.

Στην φτωχότερη και νοτιότερη πολιτεία της χώρας, την Τσιάπας, τα ανθρακούχα ποτά είναι βαθιά ριζωμένα στην τοπική κουλτούρα.

Και στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, η εμμονή έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με ορισμένους κατοίκους να καταναλώνουν έως και δύο λίτρα Coca-Cola κάθε μέρα, ή περίπου 800 λίτρα ετησίως, σύμφωνα με το Κέντρο Πολυεπιστημονικής Έρευνας Τσιάπας και Νοτίων Συνόρων.

Το εμβληματικό ερυθρόλευκο λογότυπο κοσμεί τα ράφια των καταστημάτων, τους πάγκους στους δρόμους, ακόμη και... ιερά.

Και η εμμονή της πόλης με την Coca-Cola δεν σταματά εκεί, καθώς ορισμένοι κάτοικοι είναι γνωστό ότι γεμίζουν ακόμη και τα μπιμπερό των παιδιών τους με Coca-Cola αντί για γάλα.

Οι σαμάνοι χρησιμοποιούν την Coca Cola ως μέρος των θρησκευτικών τους τελετών

Μία ώρα μακριά από το Σαν Κριστόμπαλ, στην πόλη των ιθαγενών Σαν Αντρές, οι ντόπιοι θεωρούν το ανθρακούχο ποτό «υγρό χρυσό».

Οι σαμάνοι το χρησιμοποιούν ως μέρος των θρησκευτικών τους τελετών και πρακτικών, και προσεύχονται τακτικά πάνω από μπουκάλια Coca-Cola καθώς εκτελούν τελετουργίες.

Ψυγεία γεμάτα με μπουκάλια Coca-Cola βρίσκονται δίπλα στα ιερά τους, έτοιμα να πουληθούν σε πιστούς ντόπιους που τα χρησιμοποιούν ως προσφορές, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι το ποτό έχει θεραπευτικές δυνάμεις.

Αλλά η θρησκεία δεν είναι ο μόνος λόγος για την εξάρτηση των πολιτών από την Coca-Cola, και πίσω από την τελετουργία κρύβεται μια σκοτεινή πραγματικότητα.

Με τον πληθυσμό να αυξάνεται, το ασφαλές πόσιμο νερό γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο στην περιοχή, με ορισμένες γειτονιές να έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό μόνο λίγες φορές την εβδομάδα.

Μόλις το 7% των νοικοκυριών στην Τσιάπας πιστεύουν ότι το νερό τους είναι ασφαλές για πόση, σύμφωνα με εθνική έρευνα του 2023, αναγκάζοντας πολλούς να αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό ή το ανθρακούχο ποτό, το οποίο είναι εξίσου φθηνό.

Ένα τοπικό εργοστάσιο που ανήκει στην Femsa, έναν όμιλο τροφίμων και ποτών που κατέχει τα δικαιώματα εμφιάλωσης και πώλησης Coca-Cola στη Λατινική Αμερική, επιτρέπεται να συγκεντρώνει περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ οι τοπικές κοινότητες αγωνίζονται να βρουν ασφαλές πόσιμο νερό.

Οι επικριτές πιστεύουν ότι η πολυεθνική είναι ένοχη για τη δημιουργία ενός δικτύου εθισμού.

Ο γιατρός Μάρκος Αράνα, ο οποίος κάνει εκστρατεία κατά της επιρροής της Coca-Cola, λέει ότι «η Coca-Cola έχει αναπτύξει μια στρατηγική ακριβώς έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη οπουδήποτε. Πείθουν τους καταναλωτές να πωλούν αναψυκτικά σε μικρή κλίμακα και προφανώς δημιουργούν πολλούς αιχμάλωτους πελάτες».

Η κρίση χρονολογείται από το 1994, όταν το Μεξικό υπέγραψε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής, η οποία άνοιξε το δρόμο για φθηνά και προσβάσιμα αναψυκτικά.

Ως αποτέλεσμα, η Coca-Cola έχει κατακλύσει την αγορά και έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό του Μεξικού.

Ωστόσο, η δημοτικότητα της Coca-Cola έχει οδηγήσει σε μια «καταστροφική» κρίση παχυσαρκίας στην Τσιάπας, λένε οι υγειονομικοί αξιωματούχοι, με αρκετούς κατοίκους να υποφέρουν πλέον από διαβήτη τύπου 2.

Τα παιδιά του Μεξικού καταναλώνουν περισσότερο πρόχειρο φαγητό από οπουδήποτε αλλού στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με τη UNICEF, η οποία χαρακτηρίζει την επιδημία παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα ως έκτακτη ανάγκη.

Τα ζαχαρούχα ποτά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν το 40% των συνολικών θερμίδων που καταναλώνουν τα παιδιά σε μια μέρα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο οργανισμός.

Το ένα τρίτο των παιδιών στο Μεξικό θεωρούνται ήδη υπέρβαρα ή παχύσαρκα, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία.

Μια μελέτη του 2020 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έδειξε ότι το Μεξικό πρόκειται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος του προσδόκιμου ζωής - κατά μέσο όρο τουλάχιστον τέσσερα χρόνια - λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Τα επόμενα χρόνια, η χώρα θα μπορούσε να χάσει πάνω από πέντε τοις εκατό του ΑΕΠ της από προβλήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία, συμπεριλαμβανομένων των χαμένων ωρών εργασίας και του κόστους υγείας.

Οι υγειονομικές αρχές λένε ότι περίπου το 39% των Μεξικανών είναι υπέρβαροι και το 36% είναι παχύσαρκοι.

Περίπου το 10% των Μεξικανών έχουν κάποια μορφή διαβήτη.

Στην εθισμένη στην Coca-Cola Τσιάπας, που διαθέτει πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, οι άνθρωποι πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με τον διαβήτη, καθιστώντας τον τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά τις καρδιακές παθήσεις στην πολιτεία.

Τα επίπεδα παχυσαρκίας στην Τσιάπας συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την κατανάλωση του ζαχαρούχου ποτού υψηλής θερμιδικής αξίας.

Κι όμως, η Coca-Cola συνεχίζει να κυκλοφορεί χωρίς κανέναν περιορισμό στην περιοχή παρά τις επικίνδυνες παρενέργειες.

