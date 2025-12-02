Κατά τη διάρκεια μιας μακράς τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ περισσότερη υποστήριξη στην προσπάθειά του για απονομή χάριτος από τον πρόεδρο του Ισραήλ, αποκάλυψαν στο πρακτορείο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σε μια συνομιλία που επικεντρώθηκε κυρίως στη Γάζα και τη Συρία, οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης την τρέχουσα δίκη του Νετανιάχου για διαφθορά. Ο Τραμπ έχει παρέμβει επανειλημμένα στη δικαστική διαδικασία και την εσωτερική πολιτική του Ισραήλ για να πιέσει για τον τερματισμό αυτών των διαδικασιών.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ έστειλε επίσημη επιστολή στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ καταγγέλλοντας τις κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου ως «πολιτική διαμάχη», και καλώντας τον να εκδώσει απονομή χάριτος.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου έστειλε επίσημη επιστολή στον Χέρτζογκ ζητώντας απονομή χάριτος για να του επιτρέψει να επικεντρωθεί στις συμφωνίες εθνικής ασφάλειας και περιφερειακής ειρήνης του Ισραήλ.

Ο Χέρτζογκ δήλωσε ότι θα εξετάσει το αίτημα του Νετανιάχου αφού λάβει όλες τις απαραίτητες νομικές γνωμοδοτήσεις. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει δύο μήνες.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας της Δευτέρας, ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συνεχίσει να υποστηρίζει την προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος, σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι πιστεύει ότι το θέμα της χάρης «θα λειτουργήσει», αλλά δεν δεσμεύτηκε για περαιτέρω βήματα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο Νετανιάχου θέλει ο Τραμπ να κάνει περισσότερα, αλλά ο πρόεδρος έχει κάνει ό,τι μπορεί», τόνισε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που έθεσε το ζήτημα της χάρης και είπε ότι ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος συμφώνησαν να συνεχίσουν να το συζητούν στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, ο Τραμπ πίεσε επίσης τον Νετανιάχου να αλλάξει πολιτική στη Γάζα και τη Συρία.

Τι ζήτησε ο Τραμπ

Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι θα έπρεπε να είναι «καλύτερος εταίρος» στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ ρώτησε τον Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ σκοτώνει τους μαχητές της Χαμάς που είναι παγιδευμένοι σε σήραγγες στις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ αντί να τους αφήνει να παραδοθούν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντέδρασε, και είπε ότι αυτό συμβαίνει επειδή «είναι οπλισμένοι και επικίνδυνοι», δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με την οποία οι παγιδευμένοι μαχητές θα λάμβαναν αμνηστία εάν παραδίδονταν. Η κυβέρνηση Τραμπ το είδε αυτό ως ένα πιθανό μοντέλο για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου να «είναι πιο χαλαρός» όσον αφορά τη στρατιωτική δράση στη Συρία και να «μην προκαλέσει» τη συριακή κυβέρνηση.

Η επικοινωνία έγινε τρεις ημέρες αφότου οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία σκότωσαν 13 ανθρώπους και εξόργισαν τη Δαμασκό.

«Ο πρόεδρος είπε στον Νετανιάχου ότι η νέα ηγεσία στη Συρία προσπαθεί να κάνει τη χώρα ένα καλύτερο μέρος», είπε ο αξιωματούχος.

Μετά την κλήση, ο Νετανιάχου φάνηκε να αλλάζει τον τόνο του για τη Συρία. Σε δήλωσή του την Τρίτη δήλωσε ότι είναι «πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με τους Σύρους» εάν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

