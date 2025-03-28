Στην ακύρωση της εκδήλωσης έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο προχώρησε η Coca Cola Hellenic, μετά την αντίδραση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη για την τεράστια εξέδρα μπροστά στο αρχαίο στάδιο.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Coca-Cola Hellenic:

«Με αφορμή δημοσιεύματα για κατασκευή στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας αιτήθηκε και έλαβε εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες άδειες από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσει σε μια προσωρινή κατασκευή που θα φιλοξενούσε μια σημαντική εκδήλωση της εταιρείας μας, με πλήρη σεβασμό και τήρηση των προϋποθέσεων παραχώρησης προσωρινής χρήσης της πλατείας μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργασιών ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τηρώντας απόλυτα τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις μελέτες, όπως είχαν υποβληθεί και εγκριθεί.

Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για προσωρινή και καθ' όλα σύννομη κατασκευή, η οποία δεν ολοκληρώθηκε προκειμένου να αποτυπωθεί το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, η εταιρεία μας αποφάσισε να ακυρώσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.