Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε ο αναπληρωτής αρχηγός του ρωσικού ναυτικού

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο Υποστράτηγος Μιχαήλ Γκούντκοφ, αναπληρωτής αρχηγός του ρωσικού ναυτικού, σκοτώθηκε στην παραμεθόρια περιοχή της ρωσικής περιοχής Κουρσκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Όλεγκ Κοζεμιάκο, κυβερνήτης μιας ρωσικής περιοχής, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Γκούντκοφ, ο οποίος κάποτε ηγούνταν μιας ταξιαρχίας που πολεμούσε εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ, σκοτώθηκε.

Ανεπίσημα ρωσικά και ουκρανικά στρατιωτικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν επίσης νωρίτερα ότι ο Γκούντκοφ σκοτώθηκε μαζί με 10 άλλους στρατιώτες σε ουκρανική επίθεση σε διοικητικό φυλάκιο στο Κορένεβο στην περιοχή Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Μιχαήλ Γκούντκοφ είναι ένας από τους πιο υψηλόβαθμους Ρώσους στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί από τους Ουκρανούς από το 2022 που η Μόσχα εξαπέλυσε τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Κοζεμιάκο, ο οποίος δήλωσε πως μιλούσε πολύ με τον Γκούντκοφ τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερε στη δήλωσή του ότι ο Γκούντκοφ σκοτώθηκε «εκτελώντας το καθήκον του ως αξιωματικού» μαζί με άλλους και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του νεκρού.

«Όταν έγινε Υπαρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, δεν έπαψε να επισκέπτεται προσωπικά τις θέσεις των πεζοναυτών μας», έγραψε ο Κοζεμιάκο στο Telegram.

Ο Γκούντκοφ είχε βραβευθεί για ανδρεία σε στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας και κατηγορηθεί από το Κίεβο για εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το Reuters. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον διόρισε αναπληρωτή αρχηγό του Ναυτικού τον Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Ο Γκούντκοφ είχε ηγηθεί μιας Ταξιαρχίας Πεζοναυτών του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού, η οποία πολέμησε στο Κουρσκ. Τμήματα του Κουρσκ είχαν καταληφθεί από ουκρανικές δυνάμεις με μια αιφνιδιαστική επίθεση τον Αύγουστο του 2024, πριν η Ρωσία ανακοινώσει φέτος ότι τις απώθησε.

