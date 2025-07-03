Έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μια «γρήγορη και απλή» συμφωνία για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες μόνο ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμία απηύθυνε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, για να προστατεύσει βασικές βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ο χάλυβας και οι φαρμακευτικές.

«Είναι καλύτερο να επιτευχθεί μια γρήγορη και απλή λύση παρά μια χρονοβόρα και περίπλοκη που παραμένει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για μήνες», δήλωσε ο Μερτς στο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Βερολίνο.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τις ΗΠΑ ενόψει της προθεσμίας της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την προοπτική οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδυναμώσουν τη δέσμευσή τους στην Ευρώπη και ότι υπάρχουν δικαιολογημένες αμφιβολίες για το εάν οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να μοιράζονται κοινά συμφέροντα μακροπρόθεσμα.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλευρό μας, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα είναι χαμηλότερη» είπε.

Επίσης, υποστήριξε ότι «πρέπει να εμβαθύνουμε και να ανοίξουμε την κεφαλαιαγορά της ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

