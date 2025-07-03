Στην πολύκροτη δίκη του διάσημου ράπερ και μουσικού παραγωγού Diddy (κατά κόσμον Σον Τζον Κομπς) - και μετά την αθώωση του για τις βαριές κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων και συνωμοσίας για εκβιασμό – το πρόσωπο της ημέρας δεν είναι ο χολιγουντιανός σταρ, αλλά η νεαρή δικηγόρος που κατάφερε να τον «καθαρίσει».

Για μήνες, η Τένι Γκέραγκος - επικεφαλής της νομικής ομάδας υπεράσπισης του Diddy - δούλευε ακούραστα και πέτυχε να αθωώσει τον ράπερ, στη μεγαλύτερη νίκη της μέχρι τώρα καριέρας της.

Λέγεται μάλιστα ότι ο ράπερ της κρατούσε το χέρι κατά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, πριν καταρρεύσει από χαρά μέσα στην αίθουσα.

Οι δικηγόροι του επίσης ήταν συγκινημένοι, με την Τένι Γκεράγκος να σκουπίζει μάλιστα τα δάκρυά της.

Για τους νομικούς κύκλους, η Τένι ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα τα κατάφερνε. Άλλωστε, είχε μάθει τα κόλπα από τον καλύτερο δικηγόρο, τον πατέρα της.

Μάλιστα, πριν εκπροσωπήσει τον Diddy, η Γκεράγκος είχε κάνει το όνομά της γνωστό στον νομικό κόσμο με τις ανορθόδοξες μεθόδους υπεράσπισης της αθωότητας του σταρ στο TikTok και σε τηλεοπτικές εκπομπές της primetime ζώνης.

«Ο Diddy είναι ένας πολύπλοκος άνδρας, αλλά αυτή δεν είναι πολύπλοκη υπόθεση. Έχει να κάνει με την αγάπη, τη ζήλια, την απιστία και τα χρήματα» συνήθιζε να λέει.

Ποια είναι η Τένι

H αρμενικής καταγωγής Τένι θεωρείται nepo baby (παιδί διασήμων), καθώς είναι η κόρη του Mαρκ Γκέραγκος, γνωστού ως celebrity lawyer.

Ο Μαρκ Γκεράγκος έχει στο πελατολόγιο του μεγάλους σταρ όπως τον Μάικλ Τζάκσον (τον οποίον είχε εκπροσωπήσει στη δίκη του 2003, όταν κατηγορήθηκε για παιδεραστία) τον Κρις Μπράουν (τον υπερασπίστηκε μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η Ριάνα, για σωματική επίθεση), τη Γουινόνα Ράιντερ (όταν συνελήφθη να κλέβει ρούχα από κατάστημα), και τον Κόλιν Κάπερνινκ (τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή που του έκανε μήνυση το NFL –όταν γονάτισε στον εθνικό ύμνο).

Από τους τελευταίους διάσημους πελάτες του Μαρκ Γκεράγκος είναι οι αδελφοί Μενέντεζ, που προσπαθούν να αποφυλακιστούν.

H 34χρονη Tένι τα έχει καταφέρει περίφημα: είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ποινικού Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης και ιδρυτικό μέλος της νομικής εταιρείας Agnifilo Intrater.

Οσο για την αμοιβή της; Λέγεται ότι παίρνει ως προκαταβολή από τους πελάτες 1.000.000 δολάρια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.