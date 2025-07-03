Ο Υποστράτηγος Μιχαήλ Γκούντκοφ, αναπληρωτής αρχηγός του Ρωσικού Ναυτικού, ο οποίος ηγήθηκε επίσης μιας ταξιαρχίας που πολεμούσε εναντίον της Ουκρανίας, σκοτώθηκε στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε στο Telegram ο Όλεγκ Κοζεμιάκο, κυβερνήτης μιας περιοχής της Άπω Ανατολής της Ρωσίας.

Ανεπίσημα ρωσικά και ουκρανικά στρατιωτικά κανάλια στο Telegram είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ο Γκούντκοφ σκοτώθηκε μαζί με 10 άλλους στρατιώτες σε ουκρανική επίθεση σε διοικητικό φυλάκιο στο Κορένεβο στην περιοχή Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, πρόσθεσε το Reuters.

Πηγή: skai.gr

