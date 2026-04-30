Ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες πετρελαίου να μένουν σε δεξαμενόπλοια, επειδή το Ιράν δεν έχει πλέον χώρο να τις αποθηκεύσει, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και αναλυτές.

Η πραγματική έκταση των εξαγωγών παραμένει ασαφής, καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαιτίζουν ιρανικά δεξαμενόπλοια. Αυτό καθιστά δύσκολη την αποτίμηση των παραδόσεων προς πελάτες, κυρίως προς την Κίνα.

Σύμφωνα με τη Vortexa, μόνο λίγα δεξαμενόπλοια με ιρανικό πετρέλαιο εξήλθαν από τον Κόλπο του Ομάν μεταξύ 13 και 25 Απριλίου, σημειώνοντας πτώση άνω του 80% σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν οι εξαγωγές ανήλθαν σε 23,4 εκατ. βαρέλια.

Ορισμένα από τα πλοία της Τεχεράνης έχουν αναχαιτιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αναχώρησή τους από ιρανικά λιμάνια, ενώ στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυρώσεις, καθώς και ιρανικά δεξαμενόπλοια σε ασιατικά ύδατα.

Εντείνεται η στενότητα στην αγορά

«Σε αυτό το στάδιο εκτιμούμε ότι περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού έχουν καταφέρει να εξέλθουν από τον Κόλπο του Ομάν. Δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε εάν κάποια από αυτά τα πλοία έχουν στη συνέχεια αναχαιτιστεί», ανέφερε σε email προς το Reuters.

Η απώλεια του ιρανικού πετρελαίου επιβαρύνει περαιτέρω τη στενότητα στην παγκόσμια αγορά, καθώς ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ και οδηγώντας τις τιμές υψηλότερα, κάτι που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποφύγουν.

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσιγκτον χορήγησε αιφνιδιαστικά στην Τεχεράνη προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις στις ενεργειακές εξαγωγές, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50 δολάρια το βαρέλι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου.

Kpler: Καμία έξοδος δεξαμενόπλοιων από τον Κόλπο μετά τον αποκλεισμό

Αναλυτές της Kpler δήλωσαν ότι δεν έχουν καταγράψει την έξοδο ιρανικών δεξαμενόπλοιων με αργό πετρέλαιο από τον Κόλπο του Ομάν από την έναρξη του αποκλεισμού.

Αμερικανικές αρχές ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο αποκλεισμός στερεί από την Τεχεράνη πολύτιμα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 41 δεξαμενόπλοια με 69 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που το ιρανικό καθεστώς δεν μπορεί να πουλήσει», ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Το ιρανικό νόμισμα, το ριάλ, υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου, υπογραμμίζοντας τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται η χώρα.

Παρά τις δυσκολίες, το Ιράν συνεχίζει να φορτώνει αργό πετρέλαιο στον βασικό εξαγωγικό του κόμβο στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με την εταιρεία TankerTrackers. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τουλάχιστον 10 δεξαμενόπλοια αγκυροβολημένα ανοιχτά του λιμανιού Τσαμπαχάρ στον Κόλπο του Ομάν.

Η παραγωγή του Ιράν ανήλθε σε περίπου 3,24 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο, με περίπου τα μισά να κατευθύνονται στην εγχώρια διύλιση.

Ωστόσο, η χώρα ενδέχεται να αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή της μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι περιορίζονται, σύμφωνα με αναλυτή της Kpler.

Η πληρότητα των χερσαίων αποθηκών φτάνει περίπου το 60%, με τα αποθέματα να ξεπερνούν τα 50 εκατ. βαρέλια, έναντι συνολικής χωρητικότητας 86 εκατ. βαρελιών.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων FGE NextantECA, οι περιορισμοί στην αποθήκευση ενδέχεται να αναγκάσουν το Ιράν να περιορίσει την παραγωγή του έως τα μέσα Ιουνίου.



Πηγή: skai.gr

