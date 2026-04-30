Πεζεσκιάν: Ο αμερικανικός αποκλεισμός είναι «καταδικασμένος να αποτύχει»

Κάθε προσπάθεια αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία» δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει το έδαφος για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN, θεωρεί η συνέχιση του αποκλεισμού είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Στενού του Ορμούζ, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας - όμως στο εσωτερικό της χώρας η ανεργία εκτοξεύεται και το εθνικό νόμισμα υποχωρεί.

«Κάθε προσπάθεια επιβολής ναυτικού αποκλεισμού και περιορισμών είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και αντίκειται στα συμφέροντα των χωρών της περιοχής, καθώς και στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, και είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr News Agency την Πέμπτη.

Ο Πεζεσκιάν έκανε τις δηλώσεις αυτές με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, η οποία τιμά την εκδίωξη των Πορτογάλων από το Στενό του Ορμούζ τον 17ο αιώνα. Είπε ότι το θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί «σύμβολο της αντίστασης του μεγάλου ιρανικού έθνους».

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έγιναν μετά την απειλή του Μοχσέν Ρεζαΐ, ανώτερου στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ότι η Τεχεράνη θα δράσει εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, το Ιράν θα απαντήσει», δήλωσε ο Ρεζαΐ σε τηλεοπτική συνέντευξη, όπως μετέδωσε νωρίς την Πέμπτη ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.



Πηγή: skai.gr

