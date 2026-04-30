Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ουάσινγκτον το περασμένο Σάββατο, συμφώνησε να παραμείνει υπό κράτηση όσο προχωρά η υπόθεσή του.

Ο 31χρονος Άλεν, κάτοικος του Τόρανς της Καλιφόρνια, συμφώνησε να παραμείνει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση (pretrial detention). Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι αποτελεί «κίνδυνο για την κοινότητα» και «ύποπτο φυγής», δεδομένου ότι διέσχισε ολόκληρη τη χώρα με οπλισμό.

Αντιμετωπίζει τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες, με κυριότερη την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη.

Πηγή: skai.gr

