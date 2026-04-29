Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν έως ότου το καθεστώς συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα απαντά στις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με το Axios.

Οι δηλώσεις του Τραμπ συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία προέβλεπε συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού σε πρώτη φάση, με τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα να μετατίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παράλληλα, επικαλούμενο τρεις πηγές το Axios αναφέρει ότι η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) έχει καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο να σπάσει το τρέχον αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Οι πηγές ανέφεραν ότι μετά από τέτοιες επιθέσεις, που πιθανότατα θα στοχεύουν κρίσιμες υποδομές, οι ΗΠΑ θα καλέσουν το ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη διάθεση για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί μόνο εφόσον δοθεί εντολή από τον Τραμπ. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε διατάξει καμία στρατιωτική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε αυτή τη φάση ο Τραμπ προτιμά να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό, προκειμένου να διαπιστώσει αν το Ιράν θα υποχωρήσει. Ωστόσο, εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν αυτό δεν συμβεί, σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα.

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει πιθανά στρατιωτικά σενάρια. Την Τετάρτη, ωστόσο, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να κρατά όπλο ενώ πίσω του εκρήγνυνται βόμβες στο Ιράν.

«Το Ιράν δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να βάλουν μυαλό σύντομα!», έγραψε.

Όπως δήλωσε, «ο ναυτικός αποκλεισμός, σε έναν βαθμό, είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Οι Ιρανοί ασφυκτιούν και η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία για να αρθεί ο αποκλεισμός: «Θέλουν μια συμφωνία. Δεν θέλουν να συνεχίσω τον αποκλεισμό. Εγώ δεν θέλω να τον άρω, γιατί δεν θέλω να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι τα αποθέματα πετρελαίου και οι αγωγοί του Ιράν «οδεύουν προς κατάρρευση», καθώς η χώρα δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού.

Ανώτερη πηγή ασφαλείας του Ιράν, την οποία επικαλείται το αγγλόφωνο κρατικό μέσο PRESS TV, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός «θα αντιμετωπιστεί σύντομα με μία άνευ προηγουμένου απάντηση».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να δοθεί χώρος στη διπλωματία και να δοθεί στον Τραμπ η ευκαιρία να τερματίσει τον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η υπομονή έχει όρια» και ότι απαιτείται «σκληρή απάντηση» εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός.



