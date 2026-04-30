«Πλοίο της Αγάπης»: Απαξιωτική κριτική από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τον στολίσκο της Γάζας

Με έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), επιτέθηκε στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που κατασχέθηκε από το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «ακτιβισμό τύπου Πλοίο της Αγάπης» και αμφισβητώντας τα κίνητρα των συμμετεχόντων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το συμβούλιο υποστήριξε ότι από την εκεχειρία του Οκτωβρίου έχει «αυξήσει σημαντικά» την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σημειώνοντας ότι η επισιτιστική βοήθεια φτάνει πλέον σε τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων σε σχέση με πριν. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η «κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς έχει μειωθεί από το 90% σε λιγότερο από 1%, ενώ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η διατροφική κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά.

Since the ceasefire last October, the Board of Peace has SIGNIFICANTLY scaled up support for the people of Gaza. Food aid is reaching 3 times more people than before. Hamas’ theft of aid has dwindled from 90% to less than 1%. According to the United Nations, nutrition has… — Board of Peace (@BoardOfPeace) April 30, 2026

Το ίδιο όργανο ανέφερε ότι εργάζεται για το «επόμενο κρίσιμο βήμα» στην ανάκαμψη της Γάζας, το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς και τη μετάβαση σε νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Αναφερόμενο στον στολίσκο, το «Συμβούλιο της Ειρήνης» κάνει λόγο για «επιδεικτικό ακτιβισμό ανθρώπων που δεν γνωρίζουν και ενδιαφέρονται ακόμη λιγότερο για τις συνθήκες στη Γάζα», κατηγορώντας τους ότι εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία για προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, κάλεσε όσους επιθυμούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τη Γάζα να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς ώστε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να ανοίξει ο δρόμος για την ανοικοδόμηση, προτείνοντας τη στήριξη μέσω «καθιερωμένων ανθρωπιστικών διαύλων» σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα.



Πηγή: skai.gr

