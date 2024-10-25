Το Ιράν προετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ, καθώς περιμένει την ισραηλινή απάντηση μετά την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, η ανταπάντησή του μπορεί να είναι ακόμα πιο σκληρή αν το Ισραήλ στοχεύσει ευαίσθητες τοποθεσίες της όπως τους ιρανικούς πυρηνικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Ιράν, αν και προσπαθεί να αποφύγει έναν πόλεμο με το Ισραήλ, σχεδιάζει ήδη τα επόμενα βήματά του τα οποία θα καθοριστούν από την απάντηση του Ισραήλ μετά την επίθεση της Τεχεράνης με βαλλιστικούς πυραύλους.

Επικαλούμενοι τέσσερις Ιρανούς αξιωματούχους, οι New York Times σημειώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταθέσουν πολυάριθμα σχέδια με βάση τις πιθανές επιπτώσεις από τα αντίποινα του Ισραήλ.

Οι αξιωματούχοι, δύο από τους οποίους ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσαν σύμφωνα με τους New York Times ότι εάν το Ισραήλ προκαλούσε σημαντικές ζημιές σε ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και πυρηνικούς σταθμούς, ή εάν στόχευε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, τότε το Ιράν χωρίς αμφιβολία θα κλιμάκωνε περαιτέρω τις ενέργειές του.

Σε αυτήν την περίπτωση, ανέφεραν οι πηγές, το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει ένα μπαράζ έως και 1.000 βαλλιστικών πυραύλων - ένα σημαντικό βήμα σε σύγκριση με τους 200 που εκτόξευσε την 1η Οκτωβρίου - ή ακόμη και να διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας και τους διεθνείς εμπορικούς δρόμους.

Ωστόσο, εάν η Ιερουσαλήμ περιόριζε την απάντησή της σε χτυπήματα σε αποθήκες όπλων ή στρατιωτικές βάσεις, η Τεχεράνη μπορεί να συμπεράνει ότι είναι προς το συμφέρον της να μην κάνει τίποτα, θέτοντας τέλος στον τελευταίο γύρο συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Οι ιρανοί ηγέτες έχουν υποστηρίξει δημοσίως ότι δεν επιδιώκουν να μπουν σε έναν ολοκληρωτικό περιφερειακό πόλεμο. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί πραγματοποίησε μια μεγάλη περιφερειακή περιοδεία την περασμένη εβδομάδα για να τονίσει αυτό το σημείο. Ωστόσο, φοβούνται μήπως φανούν αδύναμοι αναφέρει η έκθεση, και ένα ισχυρό πλήγμα στα χέρια του Ισραήλ θα μπορούσε να τους αφήσει ευάλωτους και να αισθάνονται ότι πρέπει να επανακτήσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Σαλαμί προειδοποίησε χθες, Πέμπτη ότι ακόμη και με τη βοήθεια του προηγμένου αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, THAAD που έφτασε πρόσφατα στο Ισραήλ, δεν θα είναι σε θέση να αποκρούσει μελλοντικές επιθέσεις από την Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.