Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Σαλάμι εξαπέλυσε σήμερα Πέμπτη νέες απειλές προς το Ισραήλ προειδοποιώντας τη χώρα να μην υπολογίζει στον THAAD, ανέφερε ο σαουδαραβικός ιστότοπος μέσων ενημέρωσης Al-Hadath.

Τα σχόλια έρχονται καθώς το Ιράν αναμένει τα ισραηλινά αντίποινα για την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε στις αρχές του Οκτωβρίου.

«Κάθε φορά που εκτοξεύεις ένα βλήμα, θα εκτοξεύουμε περισσότερο από εσένα», φέρεται να είπε.

Σημειώνεται ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη στείλει το προηγμένο αντιπυραυλικό του σύστημα, το THAAD στο Ισραήλ το οποίο και βρίσκεται «σε θέση», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

Ο Λόιντ Όστιν αρνήθηκε να πει εάν το σύστημα THAAD ήταν λειτουργικό. Αλλά πρόσθεσε: «Έχουμε τη δυνατότητα να το θέσουμε σε λειτουργία πολύ γρήγορα και χρονικά είμαστε εντός των προσδοκιών μας».

Πηγή: skai.gr

