Η Ρωσία εξαπέλυσε δύο κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην 15η αεροπορική επιδρομή κατά του Κιέβου αυτό τον μήνα, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι της πόλης.

Πάνω από 10 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την πόλη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που διήρκησε περίπου 4 ώρες, δήλωσε ο στρατιωτικός διοικητής της πόλης Σέρχι Πόπκο μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για τραυματισμούς και ότι θραύσματα προκάλεσαν πυρκαγιά που στη συνέχεια κατασβέστηκε.

Ανταποκριτές του Reuters ανέφεραν ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις σήμερα το πρωί.

Συνολικά, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 36 από τα 63 drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη Ρωσία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία του Κιέβου.

Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες του Κιέβου και της Οδησσού, πρόσθεσε, ενώ χάθηκε το ίχνος 16 άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

