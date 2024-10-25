Ακόμη πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους IDF, τέσσερις ισραηλινοί έφεδροι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με μέλη της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο το απόγευμα της Τετάρτης. Ένας ακόμη στρατιώτης έχασε τη ζωή του χθες Πέμπτη από τη μονάδα σκύλων Oketz εν μέσω χερσαίας επίθεσης κατά της τρομοκρατίας που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των στρατιωτών που σκοτώθηκαν:

-Αξιωματικός Mordechai Haim Amoyal, 42 ετών, από το Lod.

-Ταγματάρχης (απ.) Shmuel Harari, 35 ετών, από το Safed.

-Master Sgt. (απ.) Shlomo Aviad Nayman, 31 ετών, από Mitzpe Yeriho. και

-Sgt. First Class (res.) Shuvael Ben-Natan, 22 ετών, από το Rehalim.

Όλοι υπηρέτησαν στο 222ο τάγμα της Ταξιαρχίας Carmeli.

Οι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους όταν σύμφωνα με μια αρχική έρευνα των IDF μέλη της Χεζμπολάχ βγήκαν από μια σήραγγα και πέταξαν χειροβομβίδες στους στρατιώτες. Οι στρατιώτες ανταπέδωσαν τα πυρά, αλλά παρέμεινε ασαφές από το βράδυ της Πέμπτης πόσοι στρατιώτες χτυπήθηκαν. Μεταξύ των έξι στρατιωτών που τραυματίστηκαν στο περιστατικό, οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πρόκειται για μια από τις πιο θανατηφόρες επίθεσης τις τελευταίες ημέρες για το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο.

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης την Πέμπτη, ότι ο Sgt. Πρώτης τάξης Gai Ben-Haroosh, 23 ετών, από το Pardes Hanna-Karkur, σκοτώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο.

Ήταν διοικητής στη μονάδα σκύλων Oketz.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ένας έφεδρος της 55ης Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών.

Σε ξεχωριστά επεισόδια την Πέμπτη, οι IDF δήλωσαν ότι ένας αξιωματικός με το 75ο Τάγμα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με αντιαρματικό κατευθυνόμενο βλήμα και ένας αξιωματικός με το 6226 Τάγμα της 226ης Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα.

Οι τραυματίες στρατιώτες μεταφέρθηκαν όλοι σε νοσοκομεία για ιατρική βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

