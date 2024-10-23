Η Τεχεράνη δεν ανησυχεί για ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, υπογράμμισε ο Μοχαμάντ Εσλαμί, επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) σε δηλώσεις που μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Η άμυνά μας είναι ικανή να εξουδετερώσει κάθε στρατιωτική απειλή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιθέσεων εναντίον των πυρηνικών μας εγκαταστάσεων», ανέφερε ο Εσλαμί. Εάν το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση εναντίον τέτοιων εγκαταστάσεων, «η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική», προειδοποίησε.

Στρατιωτικές υποδομές, πυρηνικές εγκαταστάσεις και η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν θεωρούνται ως «πιθανοί στόχοι» του ανταποδοτικού πλήγματος που έχει προαναγγείλει το Ισραήλ μετά την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση και να παρασύρει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, συμπληρώνοντας ότι τυχόν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν τις τιμές ενέργειας παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

