New York Times: Επιζώντες από τις φωτιές στη Χαβάη καταγγέλλουν ότι δεν έλαβαν εντολές εκκένωσης

Μια πυρκαγιά κοντά στη Λαχάινα της Χαβάης που αρχικά είχε περιοριστεί φούντωσε ξανά και απείλησε σπίτια, αλλά ορισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν έλαβαν εντολές εκκένωσης.



Ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές που κατέλαβαν το Μάουι αυξανόταν ήδη σημαντικά την Πέμπτη, καθώς εντείνονταν τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι αρχές είχαν ενεργήσει με αρκετή ταχύτητα για την εκκένωση του τουριστικού καταφυγίου της Λαχάινα, όπου πολλοί άνθρωποι περιέγραψαν οδυνηρές διαφυγές.



Όταν η πυρκαγιά από θάμνους εντοπίστηκε για πρώτη φορά νωρίς την Τρίτη, οι αξιωματούχοι της κομητείας Μάουι διέταξαν εκκενώσεις σε μια περιοχή στην ανατολική άκρη της πόλης κοντά σε ένα σχολείο. Αλλά μέσα σε λίγες ώρες, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν στο Facebook και στην ιστοσελίδα της κομητείας ότι η πυρκαγιά είχε «περιοριστεί 100%». Και για τις επόμενες ώρες, ενώ η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας προειδοποίησε τον κόσμο να μείνει μακριά από αρκετούς αποκλεισμένους δρόμους, φαίνεται ότι δεν υπήρξαν περαιτέρω εντολές εκκένωσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Μόνο καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στη Λαχάινα, αναζωπυρωμένη από ισχυρούς ανέμους, οι αξιωματούχοι διέταξαν περισσότερες εκκενώσεις, σύμφωνα με δηλώσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της κομητείας και σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά μέχρι τότε, το απόγευμα, κάποιοι άνθρωποι είχαν ήδη αποφύγει τις φλόγες και τον πυκνό καπνό καθώς έκαναν προσπάθειες της τελευταίας στιγμής για να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, ενώ πολλοί κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν έλαβαν ποτέ καμία ειδοποίηση.



Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, Μπράντφορντ Βεντούρα, δήλωσε ότι η πυρκαγιά κινήθηκε τόσο γρήγορα που ήταν «σχεδόν αδύνατο» για τους αξιωματούχους διαχείρισης έκτακτης ανάγκης να στείλουν εγκαίρως εντολές εκκένωσης.

Not just mine, there’s nothing left and it’s just not here on this facility….there’s nothing left…sorry for getting little emotional…Maui fire survivor shares his story.

Follow for more updates

Video credits-AB7News#MauiFires #Maui #LahainaFires #Lahaina #Hawaii #PrayforMaui pic.twitter.com/wkduOorVwF