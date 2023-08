Ρωσία: Έκλεισε το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας - Aναφορές για drone - Βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Το μέτρο συνήθως εφαρμόζεται λόγω των επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας έκλεισε προσωρινά σήμερα, με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις να αναστέλλονται, όπως ανέφεραν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το μέτρο συνήθως εφαρμόζεται λόγω των επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις τελευταίες εβδομάδες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα drone συνετρίβη κοντά στον ποταμό Μόσκοβα.

The sky over Vnukovo airport, Moscow is reportedly closed. According to preliminary information, a drone was seen in the vicinity of Kubinka and is flying towards Moscow. pic.twitter.com/Gds5wchM1f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2023

🚨#BREAKING: There was an explosion close to Karamyshevskaya embankment in Moscow, as reported by Baza.



- Eyewitnesses mentioned that a drone crashed near the Moskva River.



- Prior to this, a "Carpet" mode had been declared at Vnukovo Airport. pic.twitter.com/HIH3BCsQ9U — The Saviour (@stairwayto3dom) August 11, 2023

BREAKING:



Long lines are building up at Vnukovo Airport in Moscow after it had to shut down operations due to drones flying in the vicinity



The flag carrier of Turkmenistan has announced it will stop flying to Moscow out of fear of Ukrainian drones pic.twitter.com/7YquWSp4RQ — Visegrád 24 (@visegrad24) August 6, 2023

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

