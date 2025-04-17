NYT: Οι ΗΠΑ αποσύρουν εκατοντάδες στρατιώτες από τη Συρία

Οι ΗΠΑ άρχισαν να αποσύρουν εκατοντάδες στρατιώτες από τη βορειοανατολική Συρία, ανέφεραν οι New York Times την Πέμπτη.

Ο αμερικανικός στρατός κλείνει τρεις από τις οκτώ μικρές επιχειρησιακές βάσεις του, μειώνοντας τη δύναμή του σε περίπου 1.400 άτομα από 2.000, ανέφεραν οι NYT, επικαλούμενοι δύο ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ενημερώσει το Ισραήλ ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τη σταδιακή απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία εντός δύο μηνών, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού του ισραηλινού δικτύου Ynet.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, που επικαλούνταν το μέσο πριν λίγες ημέρες, η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά πως η απόσυρση θα είναι μόνο μερική. Παράλληλα σημείωσε ότι το Ισραήλ συνεχίζει την πίεση προς τους Αμερικανούς για να τους πείσει να διατηρήσουν στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

Το Ισραήλ προβλέπει ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ θα ενισχύσει την «όρεξη» της Τουρκίας για μεγαλύτερο έλεγχο στη Συρία, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο εφόσον οι Αμερικανοί φύγουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν το Ισραήλ ενήμερο για τα σχέδιά τους, ανέφερε το Ynet.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.