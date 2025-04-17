Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση την Πέμπτη στο λιμάνι που αποθηκεύονται καύσιμα Ρας Ίσα, στη δυτική Υεμένη, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν το λιμάνι.
«Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν για να εξαλείψουν αυτήν την πηγή καυσίμων για τους τρομοκράτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν», αναφέρεται στην ανάρτηση, με την επισήμανση ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν να πληγεί οικονομικά η οργάνωση και όχι ο λαός της Υεμένης.
