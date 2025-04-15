Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τη σταδιακή απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία εντός δύο μηνών, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού του ισραηλινού δικτύου Ynet.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, που επικαλείται το μέσο, η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά πως η απόσυρση θα είναι μόνο μερική. Παράλληλα σημείωσε ότι το Ισραήλ συνεχίζει την πίεση προς τους Αμερικανούς για να τους πείσει να διατηρήσουν στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

Το Ισραήλ προβλέπει ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ θα ενισχύσει την «όρεξη» της Τουρκίας για μεγαλύτερο έλεγχο στη Συρία, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο εφόσον οι Αμερικανοί φύγουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν το Ισραήλ ενήμερο για τα σχέδιά τους, αναφέρει το Ynet.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο, περίπου 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Συρία. Η ομάδα του Τραμπ είχε μιλήσει ανοιχτά για την πρόθεσή του να αποσύρει δυνάμεις πριν ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.



