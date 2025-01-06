Ντόναλντ Τραμπ: Το Κογκρέσο επικυρώνει την εκλογή του

Το αμερικανικό Κογκρέσο συνεδρίασε και επικύρωσε επίσημα σήμερα τη νίκη του εκλεγμένου Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της οποίας προήδρευσε η Δημοκρατική αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, η ηττημένη αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Το τελετουργικό, που λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια, και ανοίγει τον δρόμο για την ορκωμοσία του Τραμπ σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιήθηκε πολύ ομαλά και εύκολα, σε έντονη αντίθεση με την τελετή πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ένα πλήθος υποστηρικτών του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσει την πιστοποίηση της ήττας του τότε προέδρου Τραμπ το 2020 από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στην Ουάσιγκτον υπήρχαν ισχυρά μέτρα ασφαλείας και ο σημερινός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι δεν θα επαναληφθεί η βία που συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια.

«Το Κογκρέσο πιστοποιεί σήμερα τη μεγάλη εκλογική μας νίκη - μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία. MAGA!» έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ειρωνεία του πρωτοκόλλου, η Κάμαλα Χάρις ήταν αυτή που προήδρευσε σήμερα της συνεδρίασης με την ιδιότητά της αντιπροέδρου, τέσσερα χρόνια ακριβώς μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο από εκατοντάδες υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου.

"Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, από την Πολιτεία της Φλόριντα, έλαβε 312 ψήφους" των εκλεκτόρων που αποτελούν το Εκλεκτορικό Κολέγιο, δήλωσε η αντιπρόεδρος κατά την ολοκλήρωση αυτής της τελετής.

"Η Κάμαλα Ντ. Χάρις από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, έλαβε 226 ψήφους", πρόσθεσε.

Γνωστή για το πλατύ της χαμόγελο και την αισιόδοξη στάση της στις δημόσιες εμφανίσεις, σήμερα η Χάρις στεκόταν στωική και τηρούσε με ακρίβεια την τυπική διαδικασία.

"Σήμερα ήταν προφανώς μια πολύ σημαντική μέρα και αφορούσε τι θα έπρεπε να είναι ο κανόνας και τι θα έπρεπε να μπορεί να θεωρεί δεδομένο ο αμερικανικός λαός, ότι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας είναι να υπάρχει μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας", δήλωσε η Χάρις στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο. "Πιστεύω ακράδαντα ότι η αμερικανική δημοκρατία είναι τόσο ισχυρή όσο η θέλησή μας να αγωνιστούμε για αυτήν".

Απέναντι από την Χάρις στην αίθουσα ήταν ο Ρεπουμπλικάνος διάδοχός της ως αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, που καθόταν στην πρώτη σειρά.

