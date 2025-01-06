Γάζα: Ο ΟΗΕ κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό ότι πυροβόλησε μια από τις αυτοκινητοπομπές του

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM/WFP) των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα κατηγόρησε σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι πυροβόλησε χθες μια από τις αυτοκινητοπομπές του εντός του παλαιστινιακού εδάφους, καταγγέλλοντας ένα νέο "απαράδεκτο γεγονός".

Η αυτοκινητοπομπή τριών οχημάτων που έφερε "ευκρινέστατο" αναγνωριστικό σήμα "δέχτηκε πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις" κοντά στο σημείο ελέγχου του Ουάντι Γάζα, στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, παρότι είχε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες από τις ισραηλινές αρχές", σημειώνει το PAM σε ανακοίνωση.

"Ευτυχώς, κανείς από τους οκτώ επιβαίνοντες στα οχήματα, τα οποία επλήγησαν από 16 σφαίρες, δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της "τρομακτικής" εμπειρίας, προσθέτει.

"Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα καταδικάζει απερίφραστα το τρομακτικό περιστατικό της 5ης Ιανουαρίου", τονίζει.

"Το απαράδεκτο αυτό γεγονός είναι το πιο πρόσφατο δείγμα του δύσκολου και επικίνδυνου εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα το PAM και άλλες υπηρεσίες" στη Γάζα, όπου "οι συνθήκες ασφαλείας πρέπει να βελτιωθούν κατεπειγόντως για να καταστεί δυνατό να συνεχιστούν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις αρωγής".

Η υπηρεσία του ΟΗΕ καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οχήματα του ΟΗΕ πλήττονται από πυρά μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τον περασμένο Μάιο, ένας εργαζόμενος του ΟΗΕ ινδικής εθνικότητας σκοτώθηκε όταν το όχημά του επλήγη από πυρά.

Τον Αύγουστο επίσης, το PAM είχε ήδη κατηγορήσει τις ισραηλινές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν ένα από τα οχήματά του, ένα περιστατικό που το είχε ωθήσει να αναστείλει προσωρινά τις μετακινήσεις του προσωπικού του μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

