Τα εννέα χρόνια του Τζάστιν Τριντό ως πρωθυπουργός του Καναδά ολοκληρώνονται αφού ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται από την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Κόμματος.

Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του πρέπει τώρα να βρει έναν νέο ηγέτη προκειμένου να συμμετάσχει σε γενικές εκλογές στις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οδεύει προς την ήττα.

Ακολουθούν μερικά από τα άτομα που αναμένεται να μπουν στην κούρσα για την ηγεσία των Φιλελευθέρων σύμφωνα με το BBC:

Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Chrystia Freeland

Η βουλευτής του Τορόντο θεωρείται μία από τους κορυφαίους διεκδικητές για την αντικατάσταση του απερχόμενου ηγέτη και έγινε ένα από τα πιο γνωστά μέλη της ομάδας του Τριντό.

Ενώ τη θεωρούσαν έμπιστο ανώτερο στέλεχος στον στενό κύκλο του, μια ρήξη με το γραφείο του πρωθυπουργού οδήγησε στην πρόσφατη απότομη παραίτησή της τον Δεκέμβριο.

Η κριτική της για τον Τριντό στη δημόσια επιστολή παραίτησής της έκανε μεγαλύτερη την πίεση για τον ίδιο και έκανε την αποχώρησή του να φαίνεται αναπόφευκτη.

Γεννημένη από Ουκρανή μητέρα στη δυτική επαρχία της Αλμπέρτα, η 56χρονος ήταν δημοσιογράφος πριν μπει στην πολιτική.

Μπήκε στη Βουλή των Κοινοτήτων το 2013 και δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε στο υπουργικό συμβούλιο του Τριντό.

Ως υπουργός Εξωτερικών βοήθησε τον Καναδά να επαναδιαπραγματευτεί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Αργότερα διορίστηκε αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών -η πρώτη γυναίκα που κατείχε τη θέση- και επέβλεψε την οικονομική ανταπόκριση του Καναδά στην πανδημία του Covid.

Στην παραίτησή της τον περασμένο μήνα, επέκρινε τον Τριντό ως ανεπαρκώς ισχυρό σχετικά με την διαχείριση της απειλής του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς από τις ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα.

Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης Mark Carney

Ο ίδιος ο Τριντό παραδέχτηκε ότι προσπαθούσε από καιρό να «στρατολογήσει» τον Mark Carney στην ομάδα του.

«Θα ήταν μια εξαιρετική προσθήκη σε μια εποχή που οι Καναδοί χρειάζονται καλούς ανθρώπους για να ενταχθούν στην πολιτική», είπε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας διάσκεψης του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2024.

Ο Carney, 59 ετών, ο οποίος υπηρετεί τους τελευταίους μήνες ως ειδικός σύμβουλος του Τριντό, θεωρείται εδώ και καιρό υποψήφιος για την κορυφαία θέση.

Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ δεν κατείχε ποτέ δημόσιο αξίωμα, αλλά έχει ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο, υπηρετώντας στην κορυφή τόσο της Τράπεζας του Καναδά όσο και της Τράπεζας της Αγγλίας.

Έχει επίσης τεχνογνωσία σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω του ρόλου του ως ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση για το κλίμα.

Ο Carney είναι υπέρμαχος ορισμένων φιλελεύθερων πολιτικών που δεν ήταν δημοφιλείς στους συντηρητικούς κύκλους της χώρας, όπως η ομοσπονδιακή φορολογική πολιτική του άνθρακα, η χαρακτηριστική πολιτική του κόμματος για το κλίμα που οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αποτελεί οικονομικό βάρος για τους Καναδούς.

Έχει ήδη επικρίνει τον Pierre Poilievre, τον ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά, λέγοντας ότι το όραμά του για το μέλλον της χώρας είναι «χωρίς σχέδιο» και «απλά συνθήματα».

«Είμαι αυτός στη συζήτηση που πραγματικά ασχολείται με τις επιχειρήσεις και παίρνει αποφάσεις», έχει πει ο ίδιος.

Anita Anand, υπουργός Μεταφορών





H Anand συχνά αναφέρεται ως ένα από τα πιο φιλόδοξα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Φιλελευθέρων.

Η 57χρονη δικηγόρος μπήκε στην πολιτική σκηνή το 2019 όταν εκλέχτηκε να εκπροσωπήσει την εκλογική περιφέρεια του Oakville, λίγο έξω από το Τορόντο.

Ακαδημαϊκός με σπουδές στην Οξφόρδη, έχει υπόβαθρο στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην εταιρική διακυβέρνηση.

H Anand διορίστηκε υπουργός Άμυνας το 2021, ηγούμενη των προσπαθειών του Καναδά να παράσχει βοήθεια στην Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας και να διαχειριστεί μια κρίση προσωπικού στις καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις σε σχέση με σκάνδαλα σεξουαλικής κακής συμπεριφοράς.

Όταν η Anand απομακρύνθηκε από αυτό το τμήμα για να επιβλέψει το Υπουργείο Οικονομικών, πολλοί το είδαν ως υποβιβασμό και οι επικριτές του Τριντό έφτασαν στο σημείο να εικάζουν ότι ήταν τιμωρία για τις φιλοδοξίες της να ηγηθεί του κόμματος μια μέρα.

Τον Δεκέμβριο, μεταφέρθηκε και πάλι κατά τη διάρκεια ανασχηματισμού του υπουργικού συμβουλίου, στο ρόλο της υπουργού μεταφορών και της υπουργού εσωτερικού εμπορίου.

François-Philippe Champagne, Υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας

Ο πρώην επιχειρηματίας και ειδικός στο διεθνές εμπόριο είναι ένας άλλος φιλελεύθερος υπουργός που λέγεται ότι κοιτάζει την κορυφαία θέση του κόμματος. Ωστόσο, το ταξίδι του στις τάξεις σε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ήταν πιο αργό από αυτό της Anand.

Ο 54χρονος Champagne μπήκε στη Βουλή των Κοινοτήτων το 2015 αλλά από τότε έχει περάσει από το διεθνές εμπόριο, τις εξωτερικές υποθέσεις και πιο πρόσφατα το τμήμα καινοτομίας, επιστήμης και βιομηχανίας.



Λόγω της επιχειρηματικής του οξυδέρκειας, οι πολιτικοί παρατηρητές τον βλέπουν ως μια βιώσιμη επιλογή για να προσελκύσουν τους κεντρώους Φιλελεύθερους.

Mélanie Joly, υπουργός Εξωτερικών

Όπως ο Trudeau, η Joly αντιπροσωπεύει μια εκλογική περιφέρεια στην περιοχή του Μόντρεαλ.

Για τους ξένους ηγέτες, η 45χρονη είναι ένα γνώριμο πρόσωπο, καθώς εκπροσωπεί τον Καναδά στην παγκόσμια σκηνή από το 2021.

Ως νυν υπουργός Εξωτερικών, έχει κάνει πολλά ταξίδια στην Ουκρανία ως ένδειξη υποστήριξης του Καναδά. Ταξίδεψε στην Ιορδανία για να βοηθήσει στην εκκένωση των Καναδών πολιτών στην περιοχή όταν ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Η Τζόλι ήταν επίσης στο επίκεντρο ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Η δικηγόρος με σπουδές στην Οξφόρδη είναι μία γαλλόφωνη πολιτικός που στο παρελθόν ήταν υποψήφια δήμαρχος του Μόντρεαλ.

Επιλέχτηκε προσωπικά από τον Τριντό για να διεκδικήσει μια θέση στην πολιτική.

Ανώτεροι σύμβουλοι έχουν χαιρετήσει την ικανότητά της να εργάζεται σε ένα δωμάτιο με επτά ή 700 άτομα και έχει από καιρό φιλοδοξίες να θέσει υποψηφιότητα για ηγέτης του κόμματος των Φιλελευθέρων, είπαν στενοί φίλοι στο καναδικό περιοδικό Macleans.

Dominic LeBlanc, Υπουργός Οικονομικών και Διακυβερνητικών Υποθέσεων

Ο LeBlanc, 57, είναι ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους συμμάχους του Τριντό.

Η φιλία τους φέρεται να είναι βαθιά και συγκεκριμένα από όταν ήταν μικρά.

Έχει ιστορικό με χαρτοφυλάκια σε δύσκολες στιγμές, όπως όταν έγινε υπουργός Οικονομικών μέσα σε λίγες ώρες μετά την παραίτηση-βόμβα του Freeland.

Ο LeBlanc ανέλαβε επίσης τη δύσκολη αποστολή να συνοδεύσει τον Τριντό στο Mar-a-Lago τον Νοέμβριο για να συναντήσει τον Τραμπ.

Ο πρώην δικηγόρος ήταν βουλευτής για περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 2000 για να εκπροσωπήσει μια εκλογική περιφέρεια στην επαρχία του Νιού Μπράνσγουικ στον Ατλαντικό.

Όπως ο Τριντό, έτσι και ο LeBlanc γεννήθηκε σε πολιτική οικογένεια.

Ο LeBlanc έχει δείξει προηγούμενες φιλοδοξίες να ηγηθεί του κόμματος, υποβάλλοντας υποψηφιότητα το 2008 αλλά έχασε από τον Μάικλ Ιγνάτιεφ. Δεν έτρεξε ξανά στον επόμενο αγώνα ηγεσίας, τον οποίο κέρδισε ο Τριντό.

Πηγή: skai.gr

