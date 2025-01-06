Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι θα ακυρώσει «αμέσως» μόλις επιστρέψει στο Λευκό Οίκο την απαγόρευση που ανακοινώθηκε επίσης σήμερα από τον Τζο Μπάιντεν κάθε νέας «offshore» γεώτρησης για πετρέλαιο ή αέριο σε μια μεγάλη θαλάσσια ζώνη.

«Θα ακυρώσω αμέσως την απαγόρευση», δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ προσθέτοντας σχετικά με τον δημοκρατικό πρόεδρο: «Τι κάνει; Γιατί το κάνει αυτό;».

Το τελευταίο μείζον μέτρο του Μπάιντεν υπέρ του περιβάλλοντος και εναντίον του Τραμπ

Σημειώνεται ότι ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση νέων «offshore» γεωτρήσεων σε μια τεράστια θαλάσσια έκταση, επιχειρώντας να εμποδίσει την εκπλήρωση μιας προεκλογικής υπόσχεσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει πως θα αυξήσει την εγχώρια παραγωγή αερίου και πετρελαίου με γεωτρήσεις στη θάλασσα.

Ο δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος θα παραδώσει την εξουσία στις 20 Ιανουαρίου στον ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, αποφάσισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, να απαγορεύσει κάθε νέα γεώτρηση σε μια θαλάσσια ζώνη που καλύπτει συνολικά πάνω από 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η απαγόρευση, η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξεως, θα εφαρμοστεί κατά μήκος των ακτών των ΗΠΑ στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και στα ανατολικά του κόλπου του Μεξικού και στα ανοικτά της Αλάσκας, στο Βερίγγειο πορθμό.

«Ήρθε η στιγμή να προστατεύσουμε αυτές τις ακτές για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας», υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν στην ανακοίνωση.

«Είναι σαφές για εμένα ότι το σχετικά μικρό δυναμικό σε όρους ορυκτών καυσίμων των προστατευόμενων ζωνών δεν δικαιολογεί τους κινδύνους για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία και για την οικονομία που θα δημιουργούσαν νέες εκχωρήσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και νέες γεωτρήσεις», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο να προστατεύσουμε το περιβάλλον και στο να αναπτύξουμε την οικονομία μας· ή ανάμεσα στο να προστατεύσουμε τους ωκεανούς μας, τις ακτές μας και την τροφή που παράγουν και στο να διατηρήσουμε χαμηλές τιμές ενέργειας. Πρόκειται για ψευδείς εναλλακτικές επιλογές», κατήγγειλε.

Το μήνυμα απευθύνεται ξεκάθαρα στον ρεπουμπλικανό εκλεγμένο πρόεδρο, ο οποίος στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του υποσχέθηκε να επιτρέψει αναφανδόν γεωτρήσεις για να μειωθεί η τιμή της βενζίνης, την ώρα που η παραγωγή υδρογονανθράκων των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ήδη σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, θα είναι ενδεχομένως δύσκολο για τον 78χρονο δισεκατομμυριούχο να ανατρέψει αυτή την απόφαση του δημοκρατικού προκατόχου του.

Ο Τζο Μπάιντεν βασίζεται σε ένα νόμο του 1953, τον «Outer Continental Shelf Lands Act», που δίνει εξουσίες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχετικά με την εκμετάλλευση πόρων στην υφαλοκρηπίδα, το θαλάσσιο υπέδαφος στα ανοικτά των ακτών.

Το κείμενο αυτό δεν προβλέπει ρητά δικαίωμα του προέδρου να αναθεωρήσει απόφαση για την απαγόρευση νέων γεωτρήσεων χωρίς να περάσει από το Κογκρέσο.

Η μέλλουσα εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ, η Κάρολαϊν Λίβιτ, δεν περίμενε την ανακοίνωση για να επικρίνει, μέσω μηνύματος που απηύθυνε στις αμερικανικές εφημερίδες, μια «σκανδαλώδη απόφαση» και μια «πολιτική εκδίκηση».

Μια οργάνωση της βιομηχανίας του πετρελαίου και του αερίου υποστήριξε πως η απόφαση θα βλάψει την αμερικανική ενεργειακή ασφάλεια και πως πρέπει να ανατραπεί από το Κογκρέσο.

«Καλούμε αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις να χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να ανατρέψουν αυτή την πολιτικά υποκινούμενη απόφαση και να αποκατασήσουν μια φιλοαμερικανική ενεργειακή προσέγγιση στην ομοσπονδιακή εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του American Petroleum Institute Μάικ Σόμερς.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που υπερασπίζονται το περιβάλλον εξέφρασαν αντίθετα την ικανοποίησή τους για την απόφαση πριν από την έλευση στην προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβητεί την πραγματικότητα της οφειλόμενης στον άνθρωπο κλιματικής αλλαγής.

«Είναι μια νίκη για τους ωκεανούς» και για τους Αμερικανούς που εξαρτώνται από τις καθαρές ακτές και τα αλιεύματα, είχε αντιδράσει ήδη πριν από την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης ο Τζόζεφ Γκόρντον της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oceana.

«Οι πολύτιμες παράκτιες κοινότητές μας προστατεύονται πλέον για τις μελλοντικές γενιές», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

