Λίβανος: Ο Αμερικανός απεσταλμένος ζητεί «πολιτική συναίνεση» για την εκλογή προέδρου

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Άμος Χόκστιν κάλεσε σήμερα την πολιτική τάξη του Λιβάνου να συμφωνήσει για την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας, έπειτα από δύο χρόνια αδιεξόδου.

Καθώς από τις 27 Νοεμβρίου είναι σε ισχύ μια εκεχειρία μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ο Χόκστιν υπογράμμισε ότι "ο Λίβανος διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο όχι μόνο για να εφαρμόσει αυτήν τη συμφωνία, αλλά και για να επιτύχει την πολιτική συναίνεση και να επικεντρωθεί στο να υπηρετεί τον λαό του", δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος πριν από την ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

