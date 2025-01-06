Ο Τραμπ βρίσκεται μια ανάσα από την εξουσία, ενώ σαν σήμερα τέσσερα χρόνια πριν οι ΗΠΑ βίωναν μια ημέρα χάους. Ήταν 6 Ιανουαρίου 2021 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, αρνούμενος να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, κάλεσε τον όχλο που τον υποστήριζε να συγκεντρωθεί στην Ουάσινγκτον, μια κίνηση που οδήγησε στην αιματηρή και τραυματική για τις ΗΠΑ εισβολή στο Καπιτώλιο.

Οι εισβολείς ξυλοκόπησαν αστυνομικούς και διέκοψαν τη συνεδρίαση του Κογκρέσου που επικύρωνε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, μια συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί να γίνει και σήμερα για να επικυρώσει τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Η δημοκρατία που προσπάθησε να βεβηλώσει ο Τραμπ το 2021, κατοχυρώνει σήμερα την επιστροφή του στην εξουσία, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Αυτή η συνεδρίαση ανασύρει ανατριχιαστικές μνήμες.

Η τυπική διαδικασία, που θα ανοίξει το δρόμο για την ορκωμοσία του Τραμπ ως 47ου προέδρου σε δύο εβδομάδες, θα αναδείξει επίσης τη στιγμή στην πολιτική ιστορία του αμερικανικού έθνους, κατά την οποία ο Τραμπ είναι πιο ισχυρός και δημοφιλής από ποτέ. Η πλειονότητα των ψηφοφόρων αποφάσισε ότι παρά την εξωφρενική συμπεριφορά του πριν από τέσσερα χρόνια, ήταν η καλύτερη επιλογή για να ηγηθεί της χώρας μέχρι τον Ιανουάριο του 2029.

Η 6η Ιανουαρίου 2025 θα σηματοδοτήσει την πιο εντυπωσιακή επιστροφή στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ. Παράλληλα, θα αναδείξει την αποτυχία του Δημοκρατικού Κόμματος να πείσει τους ψηφοφόρους αφενός ότι ο Τραμπ είναι μια θανάσιμη απειλή για τη δημοκρατία της χώρας και αφετέρου ότι είχαν τις απαντήσεις στις ανησυχίες των Αμερικανών για την οικονομία και τη μετανάστευση.

Η τυπική αναγνώριση της νίκης του Τραμπ από το Κογκρέσο -στην οποία θα προεδρεύσει η Καμάλα Χάρις- είναι η ανταμοιβή μιας εξαιρετικής προσπάθειας του Τραμπ, των υποστηρικτών του και της συντηρητικής μηχανής των μέσων ενημέρωσης να «ξεπλύνουν» αυτό που έγινε πριν από τέσσερα χρόνια, ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, με μια θύελλα παραπληροφόρησης, έχει πείσει εκατομμύρια Αμερικανούς για το ψέμα του σχετικά με την κλοπή των εκλογών του 2020.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταφέρει να μετονομάσουν τους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου σε «τουρίστες», διωκόμενα θύματα και ήρωες, παρά τις εκατοντάδες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από δικαστήρια.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να δώσει χάρη σε όσους κρίθηκαν ένοχοι για την επίθεση.

Ξεκίνησε την εκστρατεία του για το 2024 με την ηχογράφηση του εθνικού ύμνου από τη «χορωδία J6», στην οποία συμμετέχουν κρατούμενοι που φυλακίστηκαν για το ρόλο τους στην εξέγερση. Και μετονόμασε την 6η Ιανουαρίου 2021 σε μια «όμορφη μέρα» και μια «ημέρα αγάπης».

Αυτό δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο παραπλανητικό, σημειώνει το CNN.

Η αλήθεια της 6ης Ιανουαρίου ειπώθηκε με σοκαριστικές λεπτομέρειες από μάρτυρες και αξιωματικούς σε μια επίλεκτη επιτροπή του Κογκρέσου, όταν η Βουλή ήταν ακόμα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

«Ήταν μακελειό. Ήταν χάος», είπε η Κάρολαϊν Έντουαρντς, αστυνομικός του Καπιτωλίου, η οποία περιέγραψε ότι γλίστρησε στο αίμα των συναδέλφων της.

Ενώ συνέβαιναν αυτά, γερουσιαστές και πολιτικό προσωπικό έτρεχαν για να σώσουν τη ζωή τους, οι υποστηρικτές του Τραμπ παραβίασαν την αίθουσα της Γερουσίας και μυστικοί πράκτορες φυγάδευσαν τον τότε αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, καθώς το πλήθος ζητούσε να απαγχονιστεί.

Καταφέρνοντας να αποκρούσει τη δεύτερη παραπομπή του στις 6 Ιανουαρίου 2021, να ξαναδώσει την κυριαρχία στους Ρεπουμπλικανούς και να κερδίσει τις εκλογές παρά τις ποινικές υποθέσεις, ο Τραμπ απέφυγε να πληρώσει ένα σημαντικό πολιτικό τίμημα για την επίθεσή του στη δημοκρατία.

Όταν κέρδισε τις εκλογές τον Νοέμβριο του 2024, από πολιτική παρέκκλιση έγινε μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην αμερικανική ιστορία.

Στο μεταξύ είχε καταφέρει να παρουσιάσει τις προσπάθειες να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για τα ποινικά του παραπτώματα ως προσωπική δίωξη, δημιουργώντας γύρω του μια συσπείρωση.

Θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ακόμη πιο ισχυρός, χάρη σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που παρέχει στον πρόεδρο ουσιαστική ποινική ασυλία για πράξεις που διαπράχθηκαν ενώ ήταν στην εξουσία.

Και το πιο σημαντικό, σημειώνει το CNN, ο Τραμπ θα στείλει μήνυμα ανά τους αιώνες ότι ένας πρόεδρος που αρνείται να αποδεχθεί το αποτέλεσμα ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και που υποκινεί μια επίθεση στο Καπιτώλιο μπορεί να το ξεπεράσει και να ανακτήσει την εξουσία.

