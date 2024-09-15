Αρνείται να ξεπεράσει την οργή του ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τέιλορ Σουίφτ για την οποία δήλωσε την Κυριακή ότι «την μισεί», λίγες μέρες αφότου η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη στήριξή της στην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

«ΜΙΣΩ ΤΗΝ ΤΑΪΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ!» έγραψε Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social

Η Σουίφτ ανακοίνωσε τη στήριξή της στη Χάρις μετά το ντιμπέιτ στο ABC την Τρίτη ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

«Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να υποστηρίζω ψευδώς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματικά άρχισα να φοβάμαι για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους διάδοσης της παραπληροφόρησης», έγραψε η Σουίφτ στο Instagram.

«Με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαι πολύ διαφανής σχετικά με τα πραγματικά μου σχέδια για αυτές τις εκλογές ως ψηφοφόρος», συνέχισε η Σουίφτ. «Ο απλούστερος τρόπος για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης είναι η αλήθεια. Θα ψηφίσω για την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς στις προεδρικές εκλογές του 2024».

Ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Σουίφτ ως «πολύ φιλελεύθερο άτομο» και είπε ότι «μάλλον θα πληρώσει ένα τίμημα για αυτό στην αγορά».

Πηγή: skai.gr

