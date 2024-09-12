Όταν η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε δημόσια χθες, λίγο μετά τη λήξη του ντιμπέιτ, ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς σίγουρα δεν φαντάζονταν πόση επιρροή μπορεί να είχε το συγκεκριμένο post.

Η ανακοίνωσή της, την οποία δημοσίευσε στο Instagram γύρω στις 23:00 το βράδυ της Τρίτης, συγκέντρωσε 9,3 εκατομμύρια likes. Επίσης, η δημόσια αυτή στήριξη της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας μπορεί να ενισχύσει την εγγραφή των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών πέρα ​​από τα «πιο τρελά τους όνειρα».

Η Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών, η οποία επιβλέπει τον ιστότοπο, επιβεβαίωσε στο NBC News ότι έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα χθες Τετάρτη, 337.826 άτομα είχαν επισκεφθεί μια προσαρμοσμένη διεύθυνση URL που δημοσίευσε η Σουίφτ στο Instagram όταν ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις.

Η προσαρμοσμένη διεύθυνση URL κατευθύνει τους ανθρώπους στο vote.gov, έναν ιστότοπο που βοηθά τους επισκέπτες να εγγραφούν για να ψηφίσουν στις πολιτείες τους. Ο ιστότοπος αναλύει επίσης τα δικαιώματα ψήφου των Αμερικανών, εξηγεί τις εκλογικές διαδικασίες και παρέχει έναν οδικό χάρτη για συχνές ερωτήσεις.

Η ανάρτηση της Σουίφτ την Τρίτη προέτρεψε τους ψηφοφόρους να κάνουν τη δική τους έρευνα και να μην ξεχάσουν να εγγραφούν.

«Έκανα την έρευνά μου και έκανα την επιλογή μου», είπε. «Η έρευνά είναι δική σας όπως και η επιλογή είναι δική σας. Θέλω επίσης να πω, ειδικά σε όσους ψηφίζουν για πρώτη φορά: Να θυμάστε ότι για να ψηφίσετε, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι! Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ψηφίσετε νωρίς και θα δείτε στο link πού μπορείτε να εγγραφείτε και θα βρείτε ημερομηνίες πρόωρης ψηφοφορίας και πληροφορίες στην ιστορία μου».

Τα αποτελέσματα από τις εγγραφές που έγιναν μέσα σε λίγες μόνο ώρες αποτυπώνουν την επιρροή της Τέιλορ Σουίφτ.

Η αντίδραση Τραμπ: Θα «πληρώσει το τίμημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δεν μπόρεσε να αφήσει ασχολίαστη την στήριξη της Σουίφτ στην Κάμαλα. Επαίνεσε την τραγουδίστρια χαρακτηρίζοντάς την ως «όμορφη» αλλά «φιλελεύθερη» και σημείωσε ότι, ως πρόεδρος, υπέγραψε νομοσχέδιο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικοί λαμβάνουν τα δικαιώματα από τα τραγούδια τους, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, ωφελούσαν οικονομικά καλλιτέχνες όπως την κυρία Σουίφτ.

«Δεν ήμουν θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ, ήταν απλώς θέμα χρόνου», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο «Fox & Friends» το πρωί της Τετάρτης. «Είναι ένα πολύ φιλελεύθερο άτομο, φαίνεται να υποστηρίζει πάντα έναν Δημοκρατικό και πιθανότατα θα πληρώσει ένα τίμημα για αυτό στην αγορά», είπε ο Τραμπ την Τετάρτη το πρωί στο Fox News.

Ο Τζέι Ντι Βανς είπε με τη σειρά του σε συνέντευξή του στο Fox ότι «θαυμάζουμε τη μουσική της Τέιλορ Σουίφτ, αλλά δε νομίζω ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί, είτε τους αρέσει η μουσική της, είτε είναι θαυμαστές της είτε όχι, θα επηρεαστούν από μια διάσημη δισεκατομμυριούχο που νομίζω ότι είναι ουσιαστικά αποσυνδεδεμένη από τα ενδιαφέροντα και τα προβλήματα των περισσότερων Αμερικανών».

«Όταν οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται κατά 20%, αυτό βλάπτει τους περισσότερους Αμερικανούς, δεν βλάπτει την Τέιλορ Σουίφτ. Όταν οι τιμές των κατοικιών γίνονται μη προσιτές, αυτό δεν επηρεάζει την Τέιλορ Σουίφτ ή οποιονδήποτε άλλο δισεκατομμυριούχο. Επηρεάζει τους Αμερικανούς της μεσαίας τάξης σε όλη τη χώρα».

Ωστόσο, η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε με το δικό της τρόπο ένα «χτύπημα» στα σχόλια του γερουσιαστή Τζέι Ντι Βανς ο οποίος είπε επίσης ότι «οι άτεκνες κυρίες γάτας» όπως η κυρία Χάρις δεν έχουν «άμεσο μερίδιο» στο μέλλον της χώρας, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της κρατώντας τον γαλανομάτη, άσπρο, μαύρο και καφέ γάτο της, Μπέντζαμιν Μπάτον, και υπέγραψε το μήνυμα «Τέιλορ Σουίφτ, άτεκνη γατομάνα».

Πηγή: skai.gr

