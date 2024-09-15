Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ οι έλεγχοι σε όλα τα χερσαία σύνορα της Γερμανίας κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της ισλαμιστικής απειλής.

Στα νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας συνοριακοί έλεγχοι ίσχυαν ήδη, δηλαδή σε Αυστρία, Ελβετία, Τσεχία και Πολωνία. Τώρα επεκτείνονται όμως και στην υπόλοιπη χερσαία συνοριογραμμή: Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Δανία.



Η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ εξηγεί ότι οι έλεγχοι θα είναι «έξυπνοι» σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει πόλεις στα σύνορα που ζουν από τα πλεονεκτήματα της Συνθήκης Σένγκεν και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών.

Δεν θα υπάρχουν ουρές και αναμονή, διαβεβαιώνει, απαντώντας στην ανησυχία εργαζομένων που μετακινούνται μεταξύ της Γερμανίας και γειτονικών χωρών, κάποιοι μάλιστα καθημερινά, αλλά και των μεταφορικών εταιρειών που ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με επιπλέον ελέγχους και καθυστερήσεις.



Όπως ανέφερε στην εφημερίδα Bild, «στόχος είναι να περιορίσουμε περαιτέρω την παράτυπη μετανάστευση, να σταματήσουμε τους διακινητές και τους εγκληματίες, να αναγνωρίσουμε και να εμποδίσουμε τους ισλαμιστές» ανέφερε η πολιτικός των Σοσιαλδημοκρατών. Μάλιστα τόνισε ότι η Γερμανία δεν προχωρά σε αυτές τις ενέργειες για να «βλάψει την Ευρώπη» αλλά ότι «ενεργεί σε συντονισμό με τις γειτονικές χώρες».

Tι σημαίνουν στην πράξη οι έλεγχοι στα σύνορα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου δικτύου WDR της δυτικής Γερμανίας, βάσει πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας οι έλεγχοι θα διενεργούνται δειγματοληπτικά, προσωρινά και σε τυχαία σημεία που θα μεταβάλλονται. Κάθε άτομο που επιχειρεί διέλευση των συνόρων θα μπορεί να ελεγχθεί. Για αυτό όσοι μετακινούνται διασυνοριακά θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν ανά πάσα στιγμή τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Επίσης δεν αποκλείεται και ο έλεγχος οχημάτων.



Στόχος του υπ. Εσωτερικών και του υπ. Μεταφορών είναι να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα μπολιτιαρίσματα στα σύνορα. Πάντως ήδη συνοριακές πόλεις, όπως πχ. στα σύνορα με την Ολλανδία, το Βέλγιο ή τη Γαλλία, ανησυχούν για πιθανά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, δεδομένου ότι εκεί οι διανοσυριακές μετακινήσεις για ψώνια, ανεφοδιασμό καυσίμων ή ιατρικά ραντεβού αποτελούν κομμάτι της κοινής συμβίωσης στα σύνορα.



Ταυτόχρονα η ένωση μεταφορέων Logistics TLN αναφέρει στο WDR ότι καθημερινά περίπου 100.000 φορτηγά διασχίζουν μόνο τα σύνορα Γερμανίας και Ολλανδίας ενώ κάθε ώρα αναμονής κοστίζει 100 ευρώ ανά οδηγό. Έχοντας την εμπειρία της πανδημίας αλλά και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, κατά το οποίο είχαν επίσης διενεργηθεί αντίστοιχοι έλεγχοι, φοβούνται για μεγάλους και επιζήμιους χρόνους αναμονής.

Καμπανάκι από το συνδικάτο των αστυνομικών

Την ίδια ώρα το ισχυρό συνδικάτο των αστυνομικών εκπέμπει SOS και διαμηνύει ότι έχει ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και χρηματικούς πόρους και ότι θα πιεστεί για να φέρει εις πέρας μακροχρόνιους ελέγχους στα σύνορα.



Mιλώντας στο Γερμανικό Δίκτυο Συντακτών RND, ο επικεφαλής του συνδικάτου Αντρέας Ρόσκοπφ αποκαλύπτει ότι οι προετοιμασίες της γερμανικής αστυνομίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί κι αυτό διότι η ανακοίνωση της υπ. Εσωτερικών προκάλεσε έκπληξη. Ο ίδιος κάνει λόγο για κίνδυνο επιβάρυνσης των σωμάτων ασφαλείας στα σύνορα.



Όσο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς ζητά σε συνέντευξή του στην Bild am Sonntag έναν πρώτο απολογισμό για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων της τρικομματικής συγκυβέρνησης στο τέλος του έτους.

