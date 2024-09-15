Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς χαιρέτισε σήμερα την πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στο Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτό δείχνει ότι "ακόμη και οι δυνατότητες του Ισραήλ έχουν όρια και η πιθανότητα να αναπτυχθεί αντίσταση εναντίον της σιωνιστικής οντότητας είναι μια σοβαρή και αληθινή πιθανότητα, όχι φαντασιοπληξία".

Ο πύραυλος των Χούθι, ο οποίος έπεσε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ χωρίς να προκαλέσει θύματα, είναι "ένα μήνυμα προς ολόκληρη την περιοχή ότι το Ισραήλ δεν είναι μια οντότητα στο απυρόβλητο (...)", δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς είπε επίσης ότι το κίνημά του επιθυμεί μια «κοινή παλαιστινιακή διοίκηση» της Λωρίδας της Γάζας στο τέλος του πολέμου με το Ισραήλ.

«Η επόμενη κυβέρνηση στη Γάζα πρέπει να είναι μια κοινή παλαιστινιακή κυβέρνηση (...) Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι η επόμενη μέρα πρέπει να είναι παλαιστινιακή», δήλωσε ο Χαμντάν .

Η οργάνωση έχει άφθονους πόρους για να συνεχίσει να μάχεται κατά του Ισραήλ παρά τις απώλειες που έχει υποστεί κατά τους 11 μήνες και πλέον πολέμου στη Γάζα, είπε ο ίδιος. "Η αντίσταση έχει μεγάλη δυνατότητα να συνεχιστεί. Υπήρξαν μάρτυρες και υπήρξαν θυσίες...αλλά σε αντάλλαγμα υπήρξε η συγκέντρωση εμπειριών και η στρατολόγηση νέων γενεών στην αντίσταση".

Ο Χαμντάν προσθέτει στη συνέντευξή του ότι οι ΗΠΑ δεν κάνουν αρκετά για να υποχρεώσουν το Ισραήλ σε υποχωρήσεις ώστε να προκύψει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. "Μάλλον προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ισραηλινή αποφυγή κάθε δέσμευσης".

Πηγή: skai.gr

