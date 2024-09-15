Η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις δεν άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη η υποστήριξη της σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ και μέσα σε λίγες ημέρες μετά τη δημόσια δήλωση της τραγουδίστριας κυκλοφόρησε αφίσες χρησιμοποιώντας συνθήματα εμπνευσμένα ή και δανεισμένα από άλπουμ της.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Επιτροπή των Δημοκρατικών ανήρτησε διαφημιστική πινακίδα στην Times Square της Νέας Υόρκης πριν από λίγες ημέρες με μια φωτογραφία της 59χρονης Χάρις, πάνω από τη φράση «Είμαστε στην εποχή της Καμάλα» (δανεισμένο από τις «εποχές» - eras- της δισκογραφικής πορείας της Τέιλορ Σουίφτ).

Μια δεύτερη εικόνα δείχνει πάλι ένα κοντινό πλάνο της Χάρις και λέει από κάτω «A New Way Forward… Ready For It?», αναφορά στο τραγούδι που κέρδισε το Grammy το 2017 από το άλμπουμ της «Reputation».

* Kamala Harris Campaign Launches Taylor Swift-Themed Digital Billboards in Times Square, Las Vegas Strip: ‘We’re in Our Kamala Era!’ https://t.co/bVllC3704K — Jean Badgett (@jeanbadgett63) September 15, 2024

Υπάρχουν και άλλες δύο διαφημιστικές πινακίδες εμπνευσμένες από τη Σουίφτ στο Λας Βέγκας.

Η σούπερ σταρ της ποπ, που δεν είχε εκδηλώσει στήριξη εν όψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, έσπασε τελικά τη σιωπή της μετά το ντιμπέιτ την Τρίτη.

«Θα στηρίξω την Κάμαλα Χάρις γιατί αγωνίζεται για υποθέσεις και δικαιώματα που πιστεύω» έγραψε στο Instagram υπογράφοντας «άτεκνη γατομάνα».

Η ανακοίνωσή της συγκέντρωσε 9,3 εκατομμύρια likes ενώ τις επόμενες ώρες εκατοντάδες χιλιάδες άτομα έσπευσαν να εγγραφούν για να ψηφίσουν στις εκλογές.

Τα αποτελέσματα από τις εγγραφές που έγιναν μέσα σε λίγες μόνο ώρες αποτυπώνουν την επιρροή της Τέιλορ Σουίφτ.

