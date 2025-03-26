Ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, στην τρίτη ημέρα της δίκης για σεξουαλική επίθεση, είπε ενώπιον ενός δικαστηρίου του Παρισιού σήμερα ότι δεν θεωρεί πως το να πιάσει κανείς τα οπίσθια ενός ανθρώπου συνιστά σεξουαλική επίθεση και ότι ορισμένες γυναίκες σοκάρονται πολύ εύκολα, ωστόσο αρνήθηκε την κατηγορία περί σεξουαλικής επίθεσης.

Ο Ντεπαρντιέ, ηλικίας 76 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό κατηγοριών σεξουαλικής επίθεσης τα τελευταία χρόνια, σε μια υπόθεση που φέρνει στο προσκήνιο το πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Ο διάσημος ηθοποιός αρνείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και αυτή είναι η πρώτη υπόθεση για την οποία δικάζεται. Κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια γυρισμάτων το 2021.

«Η σεξουαλική επίθεση είναι κάτι σοβαρότερο σε σχέση με αυτό… Όμως, ένα χέρι στα οπίσθια κάποιου, δεν είναι… (αυτό)», είπε ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ερωτηθείς σχετικά με την καταγγελία μίας από τις δύο ενάγουσες ότι τη θώπευσε, αν και στη συνέχεια είπε πως δεν γνωρίζει τι σημαίνει «σεξουαλική επίθεση».

Επιπλέον, ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε πως την άγγιξε με άσεμνο τρόπο: «Δεν άγγιξα τα οπίσθια της, δεν άγγιξα το στήθος της, δεν έκανα τίποτα από αυτά».

Η νεαρή γυναίκα, η δεύτερη ενάγουσα που κατέθεσε, είπε ότι ο Ντεπαρντιέ της επιτέθηκε σεξουαλικά.

«Είχα παγώσει από τον τρόμο, ήμουν σοκαρισμένη, δεν ήξερα τι να πω», ανέφερε η γυναίκα, η οποία ζήτησε να μην δημοσιοποιηθεί το όνομά της.

Ο γαλλικός ποινικός κώδικας εξηγεί λεπτομερώς ότι το να αγγίξει κανείς τα οπίσθια ενός άλλου ανθρώπου από έκπληξη, αμηχανία ή απειλή συνιστά σεξουαλική επίθεση.

Επικρίσεις κατά του κινήματος #METOO

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της δίκης, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, ο Ντεπαρντιέ επέκρινε το κίνημα #MeToo. Χθες, το περιέγραψε ως μια «μορφή υστερίας».

Το παγκόσμιο κίνημα #MeToo εξέθεσε πανίσχυρους άνδρες που κατηγορήθηκαν για σεξουαλική παρενόχληση σε τομείς, όπως η ψυχαγωγία, η πολιτική και οι επιχειρήσεις.

Νωρίτερα στη δίκη, ο Ντεπαρντιέ παραδέχθηκε πως άγγιξε την άλλη ενάγουσα, Αμελί Κ. στους γοφούς, ωστόσο αρνήθηκε πως επρόκειτο για επίθεση.

Ο δικηγόρος του Ζερεμί Ασούς επέλεξε να ακολουθήσει μια επιθετική υπερασπιστική γραμμή, υποστηρίζοντας πως οι κατηγορίες ήταν ψευδείς και οι ερευνητές προκατειλημμένοι, ενώ θέλουν να καταστρέψουν τον ηθοποιό.

Εάν κριθεί ένοχος, ο 76χρονος πρωταγωνιστής θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως πέντε ετών και πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ.

Ο Ντεπαρντιέ κατηγορείται επίσης για βιασμό σε μια άλλη υπόθεση.

Η ηθοποιός Σαρλότ Αρνούλ, η οποία τον έχει κατηγορήσει ότι τη βίασε το 2018, όταν εκείνη ήταν σε ηλικία 22 ετών, βρισκόταν στο ακροατήριο την ώρα της δίκης.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου αναφέρθηκε έμμεσα σε εκείνη και την αποκάλεσε ψεύτρα. Όταν εκείνη ξέσπασε σε κλάματα, η Αμελί Κ. την κοίταξε, της χαμογέλασε ευγενικά σε μια επίδειξη συμπαράστασης.

Στο πλευρό του Ντεπαρντιέ η ηθοποιός Φανί Αρντάν

«Εγώ, η Φανί Αρντάν, δεν έγινα ποτέ μάρτυρας μιας κίνησης που να θεωρήσω πως ήταν σοκαριστική» εκ μέρους του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, δήλωσε η Γαλλίδα ηθοποιός σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού, καταθέτοντας υπέρ του ηθοποιού.

«Είμαι κι εγώ η ίδια γυναίκα, έχω γνωρίσει τέτοια πράγματα, με έχουν χαστουκίσει, με έχουν προσβάλει. Γνωρίζω πως μπορούμε να πούμε όχι στον Ζεράρ», συμπλήρωσε η ηθοποιός, η οποία φίλησε τον «παντοτινό φίλο» της, όπως τον χαρακτήρισε, καθώς αποχωρούσε από τη δικαστική αίθουσα.

«Είμαι εδώ ως φίλη του Ζεράρ, τον γνωρίζω από πάντα επομένως μπορώ να μιλήσω για εκείνον μπροστά σε αυτό το δικαστήριο», είπε η ίδια απευθυνόμενη στο δικαστήριο.

Κληθείσα ως μάρτυρας από την υπεράσπιση του Ντεπαρντιέ, η Φανί Αρντάν ανέφερε:

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κόσμος άλλαξε, η κοινωνία άλλαξε, τα σημεία αναφοράς δεν είναι πλέον τα ίδια, υπάρχουν πράγματα που ανεχόμαστε και πράγματα που δεν είναι πλέον ανεκτά».

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

