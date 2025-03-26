Τουρκάλα φοιτήτρια συνελήφθη για άρθρο γνώμης για το Μεσανατολικό

Η υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ συνέλαβε μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια από την Τουρκία που έκανε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Ταφτς της Βοστόνης και ανακάλεσε τη βίζα της, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο και τη δικηγόρο της.

Η Ρουμέισα Οζτούρκ συνελήφθη κοντά στο σπίτι της στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέτης, ανέφερε η δικηγόρος η οποία προσέφυγε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστόνης κάνοντας λόγο για «αθέμιτη κράτηση».

Απαντώντας σε αυτήν την προσφυγή, η περιφερειακή δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι διέταξε την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) να μην μεταφέρει την Οζτούρκ εκτός της Μασαχουσέτης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και να την κρατήσει στην Πολιτεία αυτή για τουλάχιστον 48 ώρες αφού ενημερώσει για αυτήν την πρόθεσή της.

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και της ICE δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η Οζτούρκ, 30 ετών, σπουδάζει με υποτροφία του ιδρύματος Φουλμπράιτ και παρακολουθούσε το διδακτορικό πρόγραμμα Μελέτης Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn. Προηγουμένως είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Πέρυσι, η Οζτούρκ έγραψε ένα άρθρο γνώμης, μαζί με έναν άλλον φοιτητή, στη φοιτητική εφημερίδα Tufts Daily, επικρίνοντας την αντίδραση του πανεπιστημίου στις εκκλήσεις των σπουδαστών να διακόψει τους δεσμούς του με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ και «να αναγνωρίσει την παλαιστινιακή γενοκτονία». Βρίσκεται στις ΗΠΑ με βίζα F-1, που σημαίνει ότι της επιτρέπεται να ζει στη χώρα για το διάστημα των σπουδών της, σύμφωνα με τη δικηγόρο Μάχα Χανμπαμπάι. Την συνέλαβαν ενώ «πήγαινε να συναντήσει φίλους της για το γεύμα του Ραμαζανιού».

«Βάσει των όσων βλέπουμε σε όλη τη ώρα, η άσκηση του δικαιώματός της στην ελευθερία της έκφρασης έπαιξε κάποιο ρόλο στη σύλληψή της», είπε η Χανμπαμπάι.

Υποστηρικτές της φοιτήτριας σχεδιάζουν μια διαδήλωση αργότερα σήμερα στο Σόμερβιλ.

Η Οζτούρκ συνελήφθη περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον Μαχμούντ Χαλίλ, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και νόμιμο, μόνιμο κάτοικο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγόρησε, χωρίς αποδείξεις, ότι στηρίζει τη Χαμάς, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιδιώκουν επίσης να συλλάβουν έναν φοιτητή γεννημένο στη Νότια Κορέα, ο οποίος είναι νόμιμος, μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ και συμμετείχε σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις. Προς το παρόν, η σύλληψή του απαγορεύτηκε από τα δικαστήρια στα οποία προσέφυγε.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο και άλλους φοιτητές, από τα Πανεπιστήμια Κορνέλ της Νέας Υόρκης και Τζορτζτάουν της Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.