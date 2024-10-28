Σεξουαλικό σκάνδαλο Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ξεκίνησε η δίκη του στο Παρίσι - Απών ο Γάλλος ηθοποιός

Απουσία του Γάλλου ηθοποιού ξεκίνησε σήμερα στο Παρίσι η δική του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, κατηγορούμενου για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets vertes»», του Ζαν Μπέκερ, το 2021.

«Δυστυχώς οι γιατροί του έχουν ορίσει απαγόρευση εμφάνισης σήμερα», δήλωσε ο δικηγόρος του 75χρονου ηθοποιού, κατά την άφιξή του στην ακρόαση, διευκρινίζοντας ότι θα ζητήσει από το δικαστήριο εξάμηνη αναβολή προκειμένου ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η μία από τις δύο γυναίκες, διακοσμήτρια ταινιών, υπέβαλε καταγγελία τον Φεβρουάριο του 2024 εναντίον του ηθοποιού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για βιασμό σε άλλη υπόθεση. «Περιμένω ότι η δικαιοσύνη θα είναι ίδια για όλους και ότι ο κ. Ντεπαρντιέ δεν θα έχει προνομιακή μεταχείριση επειδή είναι καλλιτέχνης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος της. Πριν από τη σημερινή έναρξη της δίκης πραγματοποιήθηκε φεμινιστική διαδήλωση, με περίπου εκατό άτομα, στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες, που φώναζαν το σύνθημα «Θύματα σας πιστεύουμε, βιαστές σας βλέπουμε».

Πηγή: skai.gr

